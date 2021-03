Τουρκική Navtex ενάντια στις ελληνικές ασκήσεις νότια από το Καστελόριζο

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε αντι-NAVTEX ως απάντηση στην ελληνική, η οποία γνωστοποιούσε την πραγματοποίηση ασκήσεων με πυρά από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί, την Τρίτη, 23 Μαρτίου, στα νοτιοδυτικά του συμπλέγματος Μεγίστης.

Στην ανακοίνωση οι Τούρκοι, ισχυρίζονται ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή αρμόδιοι είναι αυτοί, προσθέτοντας κατά την πάγια πρακτική των τελευταίων μηνών ότι οι ελληνικές ασκήσεις παραβιάζουν το "καθεστώς αποστρατικοποίησης" για το Καστελόριζο, επικαλούμενοι την Συνθήκη των Παρισίου του 1947.

Η τουρκική αντι-Navtex:

TURNHOS N/W : 0227/21 (Antalya Station) (Published Date: 22-03-2021 11:43) TURNHOS N/W : 0227/21MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA89-0200/21 PROMULGATED ON 20 MAR 21 COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND SET BY THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231100Z MAR 21.