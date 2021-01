Τρεις Navtex από Τουρκία: Θέλει ναυτικές ασκήσεις ανοιχτά της Σκύρου και του Αγίου Όρους μέχρι Δεκέμβρη!

Φαίνεται πως οι όποιες δηλώσεις περί προσπάθειας εξεύρεσης λύσης με την Ελλάδα, από πλευράς Τουρκίας, πάνε περίπατο, καθώς μπορεί να μη βγήκε το Ορούτς Ρέις για έρευνες, όμως η Άγκυρα έφτασε σε νέο υψηλότερο επίπεδο τις προκλήσεις καθώς, με νέες Navtex δεσμεύει περιοχές όχι απλά στο Αιγαίο, αλλά στην καρδιά των ελληνικών χωρικών υδάτων και αυτό για ασκήσεις μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου!

Τρεις οδηγίες προς ναυτιλωμένους που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης δεσμεύουν περιοχές ανοιχτά της Σκύρου, ανάμεσα στη Νάξο και την Πάτμο, αλλά και ανοιχτά του Αγίου Όρους, για ασκήσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Φυσικά μερίμνησαν και από τη δέσμευση εξαιρούνται μόνο η θερινή περίοδος, τα Σαββατοκύριακα, οι εθνικές εορτές, όπως και συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δείτε τις Navtex:

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N - 026 17.00 E

37 08.50 N - 026 27.50 E

37 05.00 N - 026 09.00 E

37 24.00 N - 026 00.00 E

37 24.00 N - 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N - 025 10.00 E

39 20.00 N - 024 58.00 E

39 14.00 N - 024 40.00 E

38 54.00 N - 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N - 025 39.00 E

40 18.00 N - 025 30.00 E

40 35.00 N - 024 58.00 E

40 11.00 N - 024 33.00 E

40 09.00 N - 024 45.00 E

40 20.00 N - 024 56.00 E

40 07.00 N - 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.