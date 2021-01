Αστειότητες Τζώρτζη Κουτσολιούτσου: Δίνει τις μετοχές του στο Δημόσιο για να συμψηφίσει τυχόν ζημία του

Να διασκεδάσει για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις επιχειρεί ο προσωρινά κρατούμενος επιχειρηματίας Τζωρτζης Κουτσολιούτσος ο οποίος ενώπιον της ανακρίτριας του 35ου τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών δήλωσε την πρόθεσή του να διαθέσει τις μετοχές του στο δημόσιο για να αποσβέσει τυχόν ζημία του από ενέργειες οι οποίες πιθανόν τον αφορούν.

Ο γιός του ιδρυτή της εταιρίας, στη συμπληρωματική απολογία του και το απολογητικό υπόμνημα στις 22 Δεκεμβρίου, που αποκαλύπτει το Capital.gr, μία ημέρα μετά τις πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τα email του διευθυντή ασφαλείας και τις αναφορές που ενέπλεξαν τότε κυβερνητικά στελέχη, δηλώνει:

"Ακόμα και τις μετοχές που κατέχω, που έχουν ακόμα σημαντική αξία, δηλώνω ότι τις διαθέτω υπερ του δημοσίου για τυχόν υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι αυτού".

Παράλληλα δηλώνει ότι "όλοι οι λογαριασμοί μου είναι δεσμευμένοι, ακόμα και ο φοιτητικός λογαριασμός της κόρης μου, που δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της. Θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση και ο εγκλεισμός μου δε μου επιτρέπει να συνδράμω , όπως θα ήθελα".

Ολόκληρη η συμπληρωματική απολογία του έχει ως εξής:

Αρνούμαι τις κατηγορίες, που μου αποδίδονται με το κατηγορητήριο. Αναφέρομαι στην από 09-09-2020 αρχική απολογία μου, στο από 09-09-2020 απολογητικό μου υπόμνημα και στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που προσκόμισα.

ΕΡ: Ενόψει και των ευρημάτων που αποτυπώνονται στην ενδιάμεση έκθεση ελέγχου της PwC, θέλετε να τοποθετηθείτε ή να προσθέσετε κάτι επ' αυτών;

ΑΠ: Έχω αντικειμενική δυσκολία λόγω της κράτησής μου να διαβάσω τη δικογραφία, για να μπορώ να τοποθετηθώ. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία διερεύνησης, γιατί μερικά πράγματα είναι αποσπασματικά ή ημιτελή.

ΕΡ: Είχατε γνώση της κίνησης των εταιρειών της Ασίας ή επικοινωνία με στελέχη αυτών;

ΑΠ: Όχι δεν είχα γνώση. Μόνο κάποια στιγμή κατάλαβα ότι υπήρχε παραποίηση οικονομικών στοιχείων, αλλά δεν ήξερα για εταιρείες. Αναφορικά με χρήματα δεν έχω δώσει σχετική εντολή σε FFGS, θυγατρικές ή μη εταιρείες, ενώ τις αναφερόμενες ενδείξεις ότι μπορεί και να ήμουν δικαιούχος μίας εταιρείας LAND0CEAN, θα μπορούσα να υπογράψω και ενώπιόν σας ότι ουδεμία σχέση έχω με αυτήν.

ΕΡ: Ποια στιγμή καταλάβατε την παραποίηση;

ΑΠ: Γύρω στο έτος 2008 με 2009 χωρίς να έχω πλήρεις ενδείξεις, όπως ποιοι λάμβαναν μέρος. Έκτοτε ήταν σε γνώση μου και εγκλωβίστηκα στην κατάσταση. Το μόνο που έκανα και αυτός ήταν ο ρόλος μου, αφού η εταιρεία ήταν εισηγμένη και την παρακολουθούσαν αναλυτές, να ακολουθώ οδηγίες τους, να λαμβάνω μέσο όρο αναλυτών, με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων αποτελεσμάτων.

ΕΡ: Ο Tonio LAW ήταν αναλυτής; ΑΠ: Ήταν εργαζόμενος. ΕΡ: Πώς το 2008 βρήκατε αυτές τις ενδείξεις;

ΑΠ: Ήταν τότε που άρχισα να ασχολούμαι πιο ενεργά, να έχω επαφές με το επενδυτικό κοινό, να αποκτώ πείρα και κατάλαβα ότι τα νούμερα δεν κόλλαγαν. Όταν το αντιλήφθηκα αυτό, αντέδρασα και στους γονείς μου και με διαβεβαίωσε ο πατέρας μου ότι ήταν κάτι παροδικό. Είχα δηλώσει ότι δε γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και με την παρουσία Μπεγιέτη και Νιώτη και με απειλούσαν ακόμα και με αποκλήρωση. Οι σχέσεις με τους γονείς μου έχουν διαρραγεί ολοσχερώς. Ως άνθρωπος είμαι ήπιος και ηθικός και δε θα

τα

-

πήγαινα κόντρα στον πατέρα ακόμα και τώρα, αλλά έχω έντονο μέσα μου θυμό, γιατί θεωρώ ότι ο πατέρας μου έπρεπε να με καλύψει, γιατί δεν είχα ρόλο σε καμία απόφαση στην Ασία και στην Ελλάδα μόνο για τις νόμιμες. Ποτέ δεν ενημερωνόμουν για χρήματα, μεταφορές και συναφή στοιχεία. Ακόμα και για τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα για εντολές που φέρεται να έχω δώσει, αυτές ήταν προσυμφωνημένες από την Νιώτη και τον πατέρα μου και εγώ απλά υπέγραφα, γιατί είχα το δικαίωμα υπογραφής. Είχα έντονη αντίδραση για τον αλληλόχρεο που είχε ο πατέρας μου στην εταιρεία, γιατί πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία, αλλά δεν μπορούσα να επιβάλω την άποψή μου και ο πατέρας μου μου υποσχόταν ότι θα τον κλείσει. Στο κομμάτι που αφορά τη FF και τη LINKS δεν είχα τη δύναμη στην πραγματικότητα να επιβάλω αποφάσεις και να ενεργήσω. Εν γένει δεν ενήργησα ποτέ με δόλο ούτε με σκοπό να αποκομίσω όφελος.

. ΕΡ: Ποια είναι η προσωπική, οικονομική και η οικογενειακή σας κατάσταση;

ΑΠ: Τα τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια δεν έχει αλλάξει η περιουσία μου, κινητή και ακίνητη. Όλοι οι λογαριασμοί μου είναι δεσμευμένοι, ακόμα και ο φοιτητικός λογαριασμός της κόρης μου, που δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές της. Θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση και ο εγκλεισμός μου δε μου επιτρέπει να συνδράμω, όπως θα ήθελα.

ΕΡ: Από το έτος 2018 μέχρι την προσωρινή σας κράτηση συνδράματε, για παράδειγμα συνδράματε στην έρευνα της Α&Μ;

ΑΠ: Η A&M είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα αυτό. Η πίεση ήταν πολύ έντονη. Εκείνο που έπρεπε να γίνει ήταν η αναμόρφωση των οικονομικών της εταιρείας, αφού προείχε να μείνει η εταιρεία ζωντανή. Επαναλαμβάνω ότι η πίεση ήταν ασφυκτική από προμηθευτές, τις τράπεζες, τον Τύπο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ζητούσε στοιχεία.

ΕΡ: Έχετε κατηγορηθεί ποτέ για οποιαδήποτε πράξη; ΑΠ: Όχι.

Ακόμα και τις μετοχές που κατέχω, που έχουν ακόμα σημαντική αξία, δηλώνω ότι τις διαθέτω υπέρ του Δημοσίου για τυχόν υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι αυτού.

Ολόκληρο το απολογητικό του υπόμνημα έχει ως εξής:

Σε σχέση με τις συμπληρωματικές κατηγορίες που μου αποδίδονται θέτω υπ' όψιν Σας τα εξής:

1. Επί της κατηγορίας χειραγώγησης της αγοράς

Στο συμπληρωματικό κατηγορητήριο έχει διευρυνθεί ο χρόνος τέλεσης της πράξεως χειραγώγησης της αγοράς και πλέον περιλαμβάνει τα έτη 2008 έως 2018, ενώ φέρεται και πάλιν ως τελούμενη αποκλειστικώς δια της δημοσιεύσεως ανακριβών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

Όπως έχω ήδη αναφέρει στο από 9/9/2020 υπόμνημα απολογίας μου η άποψη, ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής τελεί σε σχέση αποκλειστικής εξάρτησης από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, είναι εσφαλμένη. Για την διάγνωση πράξεων χειραγώγησης αγοράς πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν αφενός μεν τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς (π.χ. κανόνες διαρκούς διαπραγμάτευσης, συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού) αφετέρου δε η ρευστότητα της εν λόγω αγοράς, καθώς πρακτικές συνήθεις και αποδεκτές στις αγορές υψηλής ρευστότητας κινδυνεύουν να θεωρηθούν ως χειραγώγηση σε αγορές χαμηλής ρευστότητας.

Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η εκδοχή ότι οι οικονομικές καταστάσεις από μόνες τους συνιστούν άνευ ετέρου χειραγώγηση, είναι προδήλως εσφαλμένη, διότι θεωρεί ότι η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι αποκλειστικώς προσδιοριζόμενη από την "αξία" της εταιρείας, ενώ η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά διαμορφώνεται από πλήθος άλλων παραγόντων που σχετίζονται άμεσα με την δυναμική, το είδος και την λειτουργία της αγοράς.

Επισημαίνω ακόμη ότι τα διαλαμβανόμενα στο κατηγορητήριο περί της "πραγματικής" αξίας της μετοχής εδράζονται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την κατηγορία, "για το χρονικό διάστημα από 12/3/2008 έως 3/5/2018 η αξία της [μετοχής] είχε αναρριχηθεί μέχρι και στο ποσό των 35 ευρώ περίπου, τη στιγμή που η πραγματική της αξία, τουλάχιστον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζει η Εταιρία στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για την εταιρική χρήση 2017 ήταν μηδενική και σε κάθε περίπτωση όχι ανώτερη των 4,8 ευρώ, τιμή στην οποία κατέληξε την 251.5.2018"

Το κατηγορητήριο είναι στο σημείο αυτό πολλαπλώς εσφαλμένο, αφού προσδιορίζει την αξία της μετοχής της Εταιρείας βάσει γεγονότων που συνέβησαν πολλά χρόνια μετά την διαμόρφωση της τιμής της μετοχής κατά τον χρόνο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Είναι άτοπον οι αναδιαμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2017 να αποτελούν μέτρο σύγκρισης και αφετηρία προσδιορισμού αξίας χρηματοπιστωτικού μέσου που ευρισκόταν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά το έτος 2008!

Περαιτέρω, ενώ οι αναθεωρημένες καταστάσεις του έτους 2017 έχουν προσδιορίσει την αξία της Εταιρείας σε συγκεκριμένο ύψος (έστω και με συλλήβδην διαγραφές αξιών της εταιρικής περιουσίας), η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου θεωρείται - αυθαιρέτως - μηδενική ή έχουσα την τιμή της ημέρας που τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης, σε χρόνο δηλαδή που έχουν επισυμβεί και άλλα γεγονότα που αφορούν την λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Ακόμη και αν, εσφαλμένως, θεωρηθεί ότι το γεγονός που προσδιορίζει την αξία του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου είναι οι οικονομικές καταστάσεις

της Folli Follie, έπρεπε σε κάθε περίπτωση για κάθε ένα έτος από τα αναφερόμενα στο εις βάρος μου κατηγορητήριο να υπάρχουν και τα υπόλοιπα δεδομένα προκειμένου να καταδειχθεί η ύπαρξη ή όχι χειραγώγησης. Εφόσον λοιπόν λαμβάνεται ως μέτρο αναφοράς το έτος (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), έπρεπε να γίνει σύγκριση των συναλλαγών του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου με ομοειδή χρηματοπιστωτικά μέσα και δείκτες στην ίδια οργανωμένη αγορά σε σχέση με επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. η εμπορευσιμότητα, η διακύμανση τιμών και ο όγκος των συναλλαγών κατά το ίδιο έτος. Με άλλους λόγους, οι ενδείξεις περί χειραγώγησης πρέπει να αναζητηθούν ξεχωριστά για κάθε ένα έτος σε σχέση με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονταν κατά τον αυτό χρόνο.

2. Σε σχέση με το "παράνομο περιουσιακό όφελος" εκ της πράξεως

χειραγώγησης

Στο παρόν στάδιο της ανάκρισης μου αποδίδεται συμπληρωματικώς ως παράνομο περιουσιακό όφελος η Συμφωνία μη Ανταγωνισμού που συνήφθη με τη εταιρεία Dufry AG στο πλαίσιο της πώλησης των ΚΑΕ και η επιστροφή κεφαλαίου για τα έτη 2014 και 2015. Επ' αυτών, και διευκρινιστικώς επί των λοιπών στοιχείων του κατηγορητηρίου ως προς το σκέλος αυτό, θέτω υπ' όψιν Σας τα ακόλουθα:

-

Η Συμφωνία μη Ανταγωνισμού με την εταιρεία Dufry AG ύψους 28.000.000

Την 9/10/2012 υπεγράφη "Non-Competition Agreement" μεταξύ της DUFRY AG, εμού και του Δημητρίου Κουτσολιούτσου. Εγώ συμμετείχα στην εν λόγω συμφωνία ως διευθύνων σύμβουλος της FFSA και ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος ως Πρόεδρος της FFGS στο στάδιο της πώλησης του 51% των μετοχών των ΚΑΕ. Με την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο δεσμευτήκαμε, κατόπιν απαίτησης της αγοράστριας ώστε καμία εταιρεία του ομίλου να μην προβεί σε ανταγωνιστικές ενέργειες και συμφωνήσαμε με την αγοράστρια το δικαίωμα να απαιτήσει η

τελευταία την Τροχή τεχνογνωσίας από πλευράς των εταιριών του ομίλου για την τυχόν μελλοντική δραστηριοποίηση της αγοράστριας στις αγορές κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας (ήτοι την δραστηριοποίηση της Dufry AG στις Ασιατικές αγορές), με αντάλλαγμα για τη συμφωνία αυτή ποσού των 28 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέρα από το γενικό κανόνα ότι οι ρήτρες μη ανταγωνισμού έχουν ως σκοπό την προστασία του αγοραστή και εισάγουν περιορισμό ανταγωνισμού εις βάρος του πωλητή, σε μερικές περιπτώσεις, αυτός που έχει ανάγκη προστασίας από τον ανταγωνισμό είναι ο πωλητής. Τέτοιες περιπτώσεις, είναι εκείνες που μεταβιβάζεται μέρος μόνο της επιχείρησης (π.χ. υποκατάστημα), ή τομέας αυτής και συνεπώς διασπάται ο λεγόμενος "αέρας της επιχείρησης" και ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθεί ολόκληρη η πελατεία του πωλητή στον αγοραστή.

Στην προκειμένη περίπτωση, επομένως, η φύση και το είδος της Συμφωνίας μη Ανταγωνισμού ουδόλως σχετίζεται τιμή της μετοχής της FFSA ή την αξία της Εταιρείας ή τα μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων. Η συγκεκριμένη Συμφωνία είναι παντελώς ανεξάρτητη οιασδήποτε πράξης χειραγώγησης (και αληθούς υποτιθέμενης) αφού σχετίζεται μόνον με το είδος της δραστηριότητας. Αυτό που ήθελε να επιτύχει η Dufry AG ήταν η δέσμευση των εταιρειών του ομίλου FFSA ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους στην αγορά Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε αγορές που η αγοράστρια εταιρεία (Dufry AG) επιθυμούσε να εισέλθει.

Η ανάληψη υποχρέωσης μη ανταγωνισμού από πλευράς των εταιρειών του ομίλου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί περιουσιακό όφελος και δη παράνομο από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Επισημαίνω ότι η Εταιρεία FFGS έχει παράσχει εξηγήσεις στο πλαίσιο της Διοικητικής Διαδικασίας για την συγκεκριμένη Σύμβαση ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες θεωρήθηκαν επαρκείς και γι' αυτό η ΕΚ δεν προέβη σε περαιτέρω ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση και για να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία σχετικά με την περαιτέρω χρήση του εν λόγω ποσού, σημειώνω ότι το σύνολο των 28 εκατομμυρίων ευρώ πιστώθηκε σε λογαριασμό της "FF Group Sourcing Limited" από Dufry Cyprus II Ltd στις 23/04/2013, στην Τράπεζα "The Bank of China (Hong Kong) Ltd", υπό στοιχεία 036-742-9-203068-6. Σημειώνεται ότι, αντίγραφο του παραστατικού της ως άνω Τράπεζας προσκομίστηκε από την FFSA στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως και αντίγραφο του παραστατικού της δοθείσας εντολής προς την Τράπεζα Bank Mendes Gans N.V. για την καταβολή του ως άνω ποσού των 28 εκατ. ευρώ εκ μέρους της Dufry.

Οι ανωτέρω χρηματικές κινήσεις επιβεβαιώνονται και από την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου της εταιρείας PwC (σελ.180-181) από την οποία προκύπτει επίσης ότι εγώ προσωπικώς ούτε έλαβα ούτε διακίνησα τα χρήματα αυτά.

- Η χρηματοδότηση της εταιρείας από ιδιώτες και θεσμικούς

επενδυτές

Επισημαίνω και πάλι ότι η χρηματοδότηση της εταιρείας μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων δεν μπορεί να θεωρείται παράνομο περιουσιακό όφελος από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η άντληση χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης ομολογιών είναι διαδικασία σύναψης δανειακής σύμβασης με τους χρηματοδότες της εταιρείας που κατά την οποία ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ δανειστή και οφειλέτη. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι η εικόνα του οφειλέτη στο χρηματιστήριο είναι ένας από τους παράγοντες που θα λάβει υπ' όψιν ο υποψήφιος δανειστής για την έναρξη διαπραγματεύσεων, δεν αποτελεί πάντως το στοιχείο που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και το ύψος της χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση η μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής δεν συνιστά βεβαία και οριστική βλάβη των ομολογιούχων (κατά 90% σύμφωνα με το κατηγορητήριο), αφού η εταιρεία ευρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας και υπό αναδιάρθρωση με επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υψηλής αξίας.

- Το τίμημα από την πώληση μετοχών της Folli Follie μέσω της εταιρείας Redeca

Ουδέποτε κατείχα σημαντικό μερίδιο των μετοχών του ομίλου. Το ποσοστό που είχα αποκτήσει ήταν περίπου το 2,6 % του μετοχικού κεφαλαίου τις οποίες κατείχε η εταιρεία Redeca αποκλειστικώς δικών μου συμφερόντων και ανήρχετο σε 1.340.000 μετοχές. Από αυτές, 200.000 μετοχές επωλήθησαν στις 21 και 24 Απριλίου 2017 κατόπιν παράκλησης του πατέρα μου προκειμένου να αποπληρωθεί προσωπικό δάνειο που είχε λάβει από την τράπεζα Credit Suisse. Οι εν λόγω συναλλαγές έγιναν με πλήρη διαφάνεια, ανακοινώθηκαν μάλιστα στο ΧΑΑ από τον όμιλο, όπως προβλέπεται, προς ενημέρωση του επενδυτικού

Κοινού.

Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι το προϊόν της πώλησης των μετοχών που κατείχε η Redeca μεταφέρθηκε σε λογαριασμό του πατέρα μου, στον οποίο υπήρχα μεν ως δεύτερο όνομα αλλά ουδέποτε είχα δώσει εντολή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Από τον λογαριασμό αυτόν αναλήφθηκαν τα σχετικά ποσά προς εξόφληση του προσωπικού δανείου του πατέρα μου χωρίς καμία περαιτέρω συμμετοχή μου.

- Επιστροφή κεφαλαίου για τα έτη 2014 και 2015

Οι επιστροφές κεφαλαίου δεν συνιστούν περιουσιακό όφελος από πράξεις χειραγώγησης για τους εξής λόγους: Αποφασίσθηκαν από δύο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, των ετών 2014 και 2015. Όπως αναφέρεται δε σε άλλα σημεία του κατηγορητηρίου, η συμμετοχή μου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν πολύ μικρή για να θεωρούμαι "μεγαλομέτοχος". Ανεξαρτήτως της ιδιότητας του (μεγαλομετόχου ή μη, από την επιστροφή κεφαλαίου των ως άνω ετών (στην ουσία διανομή μερίσματος εκ του αποθεματικού) ωφελήθηκαν το ίδιο όλοι οι μέτοχοι, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής τους και όχι εγώ αποκλειστικώς. Προσκομίζω σχετικώς τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο όμιλος, όπως είχε υποχρέωση, με συναφείς οδηγίες προς τους μετόχους της εταιρείας για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούσαν στις μετοχές τους.



3. Σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Στο κεφάλαιο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα παρατηρώ ότι έχουν διευκρινιστεί κάποιες χρηματικές κινήσεις με παραστατικά που προσκόμισε ο πατέρας μου, Δημήτριος Κουτσολιούτσος, κατά την απολογία του ενώπιον Υμών την 9/9/2020.

Καθ' όσον με αφορά, όπως έχω κατ' επανάληψη δηλώσει, δεν υπάρχουν χρηματικές ροές σε προσωπικούς λογαριασμούς από άλλες πηγές πλην των νομίμως δηλωθέντων εισοδημάτων που προέρχονται αποκλειστικώς από τις αμοιβές μου για την συμμετοχή μου στο ΔΣ της εταιρείας.

Οι Κουτσολιούτσοι πάντως δεν απαντούν, καθώς βέβαια δεν ερωτώνται, για την (τυχόν) πολιτική διάσταση του σκανδάλου Folli Follie. Αλλωστε βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, όταν ήδη είχε αποσταλεί στον εισαγγελέα η ηλεκτρονική αλληλογραφία του διευθυντή ασφαλείας της εταιρείας, στην οποία ο υψηλόβαθμος υπάλληλος "φωτογραφίζει" τέσσερις πρώην υπουργούς και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ως τους ισχυρούς συμμάχους στην προσπάθεια να "φρενάρουν" οι έρευνες στις απαρχές του ξεσπάσματος του σκανδάλου.

Και οι δυο κατηγορούνται για πέντε κακουργηματικές πραξεις (συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση αγοράς, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα).

Δημ. Κουτσολιούτσος: Ζώ με δανεικά

Ο ιδρυτής της εταιρίας και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση - μαζί με τον γιο του - Δημήτρης Κουτσολιούτσος προσήλθε επίσης να απολογηθεί συμπληρωματικά στις 22 Δεκεμβρίου, μια ημέρα μετά δηλαδή την αποκάλυψη του ενδιάμεσου πορίσματος της PwC, το οποίο τελικά οδήγησε λίγες μέρες μετά στην αποστολή στη Βουλή της δικογραφίας για τους Αλέκο Φλαμπουράρη, Αλέξη Χαρίτση και Στ. Αραχωβίτη και την έρευνα της Δικαιοσύνης για τον πρώην βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα.

Το γεγονός ερευνάται ξεχωριστά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ ήδη η ανακρίτρια ολοκληρώνει την ανάκριση για την υπόθεση και πλεον δρομολογείται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα που θα υποβάλλει πρόταση στο δικαστικό συμβούλιο.

Αν κάποιος σταχυολογήσει τα όσα είπε στις 22 Δεκεμβρίου ο Δημ. Κουτσολιούτσος, θα σταθεί σίγουρα στην αποστροφή ότι δεν έχει πουθενά χρήματα και ζει με δανεικά φίλων και συγγενών… "Τη χλιδάτη ζωή την απεχθάνομαι. Είμαι απλός άνθρωπος".

Χαρακτηριστικό επισης είναι πως ουσιαστικά προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει κατά της προσωρινής του κράτησης "για να συλλέξει τα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητα του", επικαλούμενος προφανως τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Παραλληλα είναι ξεκάθαρη η προσπάθειά του να αποσείσει όλες τις ευθύνες από τον γιο και τη συζυγό του, ενώ αρνείται τις συμπληρωματικές απολογίες: "Για τις συμπληρωματικές σε βάρος μου πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αναφέρω ότι πρόκειται για κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν λήψεως εκ μέρους μου προσωπικών δανείων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και αντίστοιχες αποπληρωμές των δανείων αυτών… Όσο και αν επιδιώκεται να παρουσιαστεί ότι τάχα ο ίδιος αποκόμισα παράνομο περιουσιακό όφελος από τον όμιλο Folli Follie τούτο σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι αντιθέτως ο ίδιος φρόντιζα με κάθε μέσο και ιδίως με προσωπικό τραπεζικό δανεισμό να χρηματοδοτώ την εταιρεία, όποτε τούτο ήταν αναγκαίο".

Ολόκληρη η συμπληρωματική απολογία του έχει ως εξής:

Αρνούμαι τις κατηγορίες, που μου αποδίδονται με το κατηγορητήριο. Αναφέρομαι στην από 29-07-2020 αρχική απολογία μου, στο από 29-07-2020 απολογητικό μου υπόμνημα και στο με σημερινή ημερομηνία απολογητικό μου υπόμνημα, καθώς και στα σχετικά έγγραφα που προσκόμισα, και συμπληρωματικά στις ερωτήσεις καταθέτω τα εξής.

ΕΡ: Έχετε να συμπληρώσετε κάτι αναφορικά με την εταιρία "Landocean", ενόψει και των ευρημάτων που αποτυπώνονται και στην ενδιάμεση έκθεση ελέγχου της "PwC", της οποίας έχετε λάβει αντίγραφο, όπως κάλυψη προσωπικών εξόδων δικών σας, αυτοκίνητα χρήσης σας κλπ;

ΑΓΙ: Επιμένω ότι ήταν μία εταιρία παράλληλή ανεξάρτητη. Αυτά όλα ήταν στον δοσοληπτικό λογαριασμό. Δεν έχω δώσει ποτέ εντολή πληρωμής, ούτε μπήκαν λεφτά στον λογαριασμό μου. Είχε ιδρυθεί το 1996 από μια φίλη του Tonio, οικονομικά εύρωστη. Δεν έχω δει ποτέ λογαριασμό της LANDOCEAN. Δεν έχω δει ποτέ να φεύγουν χρήματα από την εταιρεία προς την LANDOCEAN. Η PwC ισχυρίζεται ότι εγώ και ο γιος μου είμαστε σκιώδεις δικαιούχοι της, αλλά δεν ισχύει και θα το πολεμήσω μέχρι τέλους.

ΕΡ: Σύμφωνα με τα με αρ. 4135/4136-2018 έγγραφα του ΧΑΑ όπου αποτυπώνεται η χρηματιστηριακή σας θέση φαίνεται ότι κατά το διάστημα ετών 2011-2018 είχατε προβεί σε αγορά περίπου 1.500.000 μετοχών εκ των οποίων 803.000 περίπου μόνο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τριμήνου Αυγούστου - Σεπτεμβρίου έτους 2011; Υπήρχε κάποιος λόγος για αυτό;

ΑΠ: Η εταιρεία είχε κάνει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Χρωστούσε σε τράπεζες 720 εκατ. Ευρώ. Έκανα μια μεγάλη επένδυση το 2013 με 2014 ένα δις. Το 2011 η μετοχή έπεφτε συνέχεια βάσει φημών ότι θα πέσω έξω. Με τον τρόπο αυτό στήριξα τη μετοχή της εταιρίας και στην πραγματικότητα βοήθησα και τους επενδυτές.

ΕΡ: Για παράδειγμα κατά το χρονικό διάστημα 5ο με 70 του έτους 2012 η τιμή της μετοχής κινούταν ομοίως σε χαμηλά επίπεδα, ενδεχομένως και χαμηλότερα του ανωτέρω τριμήνου του έτους 2011. Γιατί δεν προβήκατε ομοίως σε αντίστοιχη συναλλαγή, δηλαδή αγορά ομοίως πολλών μετοχών;

ΑΠ: Δε θυμάμαι. ΕΡ: Ο τίτλος "Ulysses" ή "Project Ulysses" σε τι αναφέρεται;

ΑΠ: Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στην Duffy. Εγώ έκανα το deal και ο γιος την υλοποίηση.

ΕΡ: Οι συζητήσεις για την εξαγορά των ΚΑΕ πότε ξεκίνησαν; Ενόψει και της θέσης σας στην εταιρία συμμετείχατε σε αυτές;

ΑΠ: Με βάση τις προσωπικές μου σχέσεις με τους πραγματικούς δικαιούχους της Duffy, μου εκφράστηκε το ενδιαφέρον για την εξαγορά των ΚΑΕ. Δε θυμάμαι πότε ξεκίνησαν οι συζητήσεις. Πάντως η εξαγορά ήταν ιδιαίτερα επωφελής για όλους, για τους εργαζόμενους, για την εταιρεία ΕΕ, γιατί έτσι αποπλήρωσε τα δάνειά της, και για το κράτος.

ΕΡ: Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

ΑΠ: Από το χωριό από το οποίο καταγόμαστε 3 οικογένειες, προσπαθήσαμε να δραστηριοποιηθούμε επιχειρηματικά με ελληνικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρήματα και ακίνητη περιουσία δεν έχω, γιατί τα έχω διαθέσει στην εταιρεία σε Ελλάδα και Ασία. Κατηγορούμαι για μικροπράγματα. Εγώ και ο Τζώρτζης παραδώσαμε την εταιρεία σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση με 175 εκατ. μετρητά και 160 εκατ. σε μετοχές της Dufry. Οι νέες διοικήσεις δεν τα διαχειρίστηκαν ορθά, δε με συμβουλεύτηκαν, ενώ η εταιρεία ήταν το παιδί μου. Έχω δουλέψει και έχω γυρίσει όλον τον κόσμο για αυτό και γνωρίζω την αγορά της Κίνας, όπως κανείς. Ο γιος δεν είχε άλλο όφελος, πλην του μισθού που λάμβανε.

ΕΡ: Ποια είναι η προσωπική, οικονομική και η οικογενειακή σας κατάσταση;

ΑΠ: Αυτή τη στιγμή ζω με δανεικά φίλων και συγγενών και έχω περιορίσει τα έξοδα μου. Θέλω να δηλώσω ότι δεν έχω πουθενά χρήματα. Τη χλιδάτη ζωή την απεχθάνομαι. Είμαι απλός άνθρωπος. Έχω ιδιαίτερα επιβαρυμένη υγεία, όπως αναφέρω και στο υπόμνημά μου. Ιδιαίτερα επισημαίνω ότι η υγεία μου έχει επιβαρυνθεί, γιατί έχει μετατοπιστεί καλώδιο του βηματοδότη, που προκαλεί πόνο και μούδιασμα και είναι επικίνδυνο. Συνεχίζω να έχω λιποθυμικά επεισόδια και η τιμή της πίεσής μου δείχνει κίνδυνο για τη ζωή μου. Χρειάζομαι και μου χορηγείται οξυγόνο, γιατί έχω τρομερή δύσπνοια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το ψυχολογικό. Ο ψυχίατρος μου χορηγεί αγωγή. Με τη σύζυγό μου είμαστε παντρεμένοι 53 χρόνια. Ξεκινήσαμε μόνοι μας να φτιάχνουμε κοσμήματα και επεκταθήκαμε σιγά σιγά. Η σύζυγός μου ήταν πολύ καλή και βοήθησε ιδιαίτερα στις δημόσιες σχέσεις. Κακώς το 2011 τη βάλαμε στο ΔΣ. Αυτό έγινε μόνο τιμής ένεκεν και δεν είχε πραγματική συμμετοχή.

ΕΡ: Έχετε κατηγορηθεί ποτέ για οποιαδήποτε πράξη; ΑΓΙ: Ναι, για κάποιο πλημμέλημα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω.

Ολόκληρο το απολογητικό του υπόμνημα έχει ως εξής:

Έχω κληθεί ενώπιόν Σας, κατόπιν της από 19.12.2020 κλήσεώς Σας, προκειμένου να εξετασθώ συμπληρωματικά στο πλαίσιο της σε βάρος μου σχηματισθείσας δικογραφίας ως κατηγορούμενος για την αποδιδόμενη σε εμένα τέλεση των πράξεων της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία, της απάτης, της χειραγώγησης της αγοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Με το από 09.09.2020 απολογητικό μου υπόμνημα, στο οποίο αναφέρομαι πλήρως, ανέλυσα διεξοδικά και απέδειξα ότι ο ίδιος πάντοτε ενεργούσα με μοναδικό γνώμονα το όφελος του δημιουργήματός μου, ήτοι του ομίλου FOLLI FOLLIE. Εργάσθηκα σκληρά, προκειμένου να κατορθώσω μια μικρή ελληνική εταιρεία να καταστεί ένας πολυεθνικός όμιλος διεθνώς αναγνωρισμένος. Σε αυτή την προσπάθειά μου υπήρξαν πολλές αρνητικές συγκυρίες και μεγάλα εμπόδια, τα οποία προσπάθησα να ξεπεράσω. Εμπιστεύθηκα ανθρώπους και, όπως σήμερα αντιλαμβάνομαι, η εκ μέρους μου έλλειψη πλήρους ελέγχου του ομίλου οδήγησαν στην απομάκρυνσή μου από αυτόν και στην φυλάκιση, στην προχωρημένη ηλικία των ογδόντα (80) ετών με ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα υγείας. Όσο κι αν επιδιώκεται να παρουσιασθεί, ότι τάχα ο ίδιος αποκόμισα παράνομα περιουσιακά οφέλη από τον όμιλο FOLLI FOLLIE, τούτο σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι αντιθέτως ο ίδιος φρόντιζα με κάθε μέσο και ιδίως με προσωπικό τραπεζικό δανεισμό να χρηματοδοτώ την εταιρεία, όποτε τούτο ήταν αναγκαίο. Έχω ήδη προσκομίσει όλα τα σχετικά τραπεζικά παραστατικά, τα οποία πλήρως αποδεικνύουν τα μεγάλα χρηματικά ποσά που έδωσα στην εταιρεία για να καλύψω τις κατά καιρούς ανάγκες της. Από το σύνολο των εισφερθέντων αποδεικτικών μέσων κατέστη σαφές, ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη τέλεσα. Πλέον, όμως, και με τη ραγδαία επιδείνωση των προβλημάτων υγείας μου, τα οποία με έχουν καταστήσει παντελώς ανήμπορο, με ενδιαφέρει μόνο, ευρισκόμενος στην οικία μου υπό ιατρική παρακολούθηση, να αξιολογήσω έτι περαιτέρω όλα τα ενυπάρχοντα στη δικογραφία αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποδείξω πλήρως την αθωότητά μου και το άδολο των όποιων τυχόν ενεργειών μου. Ειδικότερα, ως προς τις πράξεις, επί των οποίων έχω κληθεί να απολογηθώ συμπληρωματικώς ενώπιόν Σας, δηλώνω εξαρχής ότι αρνούμαι αυτές στο σύνολό τους, καθώς ουδεμία πράξη χειραγώγησης της αγοράς έχω τελέσει, πολλώ δε μάλλον δια της δήθεν χρήσης προνομιακής πληροφόρησης. Όσον αφορά δε στις αποδιδόμενες συμπληρωματικώς σε βάρος μου πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αναφέρω ότι πρόκειται για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν λήψεως εκ μέρους μου προσωπικών δανείων, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και αντίστοιχης αποπληρωμής των δανείων αυτών. Συνεπώς, οι επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αφορούν σε δάνεια και ουδόλως σχετίζονται με οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Μάλιστα, έστερξα να εξοφλήσω στις τράπεζες τα οφειλόμενα, επιθυμώντας να είμαι απολύτως συνεπής έναντι των υποχρεώσεών μου. Αυτή η καθόλα νόμιμη συμπεριφορά μου δεν μπορεί να οδηγήσει στην πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Επί των αποδιδόμενων σε βάρος μου κατηγοριών, όπως αυτές εξειδικεύονται συμπληρωματικώς στο κατηγορητήριο, επιθυμώ να Σας γνωρίσω τα κάτωθι:

Β. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ι. Χειραγώγηση της αγοράς (άρθρο 31 Ν. 4443/2016)

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο μου αποδίδεται συμπληρωματικώς η κατηγορία της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς δια διαδόσεως ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, όπως αυτή τυποποιείται στο άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 4443/2016, για το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2008 και 2018. Ως προς τη συγκεκριμένη σε βάρος μου κατηγορία, την οποία αρνούμαι, αναφέρομαι πλήρως σε όσα έχω καταθέσει δια του από 09.09.2020 απολογητικού υπομνήματός μου. Ειδικότερα: Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, βασικό στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του συγκεκριμένου τρόπου τέλεσης της χειραγώγησης της αγοράς είναι ο προσπορισμός οφέλους από τον δράστη εκ της τελεσθείσας από εκείνον πράξης. Για να στοιχειοθετηθεί, δηλαδή, το εν λόγω αδίκημα, δεν αρκεί μόνο να καταγιγνώσκεται σκοπός προσπορισμού οφέλους στο πρόσωπο του δράστη, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτός αποκόμισε συγκεκριμένο περιουσιακό όφελος, το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται αυτοτελώς. Ο προσδιορισμός δε του περιουσιακού οφέλους γίνεται από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πλην όμως, εγώ ουδέποτε αποκόμισα οποιοδήποτε παράνομο περιουσιακό όφελος από την παρέμβαση στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, ενώ από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν μπορεί να θεμελιωθεί οποιοδήποτε περιουσιακό όφελος στο πρόσωπό μου. Άλλωστε, όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο από 09.09.2020 απολογητικό υπόμνημά μου, τόσο τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και η εταιρεία Alvarez & Marsal, κατόπιν των ενδελεχών ερευνών, στις οποίες προέβησαν, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν οποιοδήποτε περιουσιακό όφελος προερχόμενο από τις πράξεις που μου αποδίδονται. Περαιτέρω, δεν μπορεί να θεωρηθεί περιουσιακό όφελος ούτε αυτό που διαλαμβάνεται στο σε βάρος μου κατηγορητήριο ως δήθεν προερχόμενο από την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας. Όπως έχω ήδη αποδείξει, ο ίδιος πάντοτε χρηματοδοτούσα την Εταιρεία, όποτε τούτο ήταν αναγκαίο, ενώ σε κάθε περίπτωση η μεταξύ μας οικονομική σχέση δεν κατέληξε εκ μέρους μου χρεωστική. Συνεπώς, εγώ ουδέν όφελος αποκόμισα από τις καταλογιζόμενες σε βάρος μου πράξεις τροποποίησης των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε βάρος μου η κατηγορία της αξιόποινης χειραγώγησης της αγοράς κατ’ άρ. 31 Ν. 4443/2016. Ειδικώς ως προς τα συμπληρωματικώς διαλαμβανόμενα στο σε βάρος μου κατηγορητήριο σχετικά με τη συμφωνία περί μη ανταγωνισμού και τη συνακόλουθη καταβολή του ποσού των 28.000.000 ευρώ από την εταιρεία Dufry στον όμιλο FOLLI-FOLLIE, επισημαίνεται εξαρχής ότι πρόκειται για συμφωνία, η οποία συνήφθη για λογαριασμό του ομίλου προς όφελος εκείνου και όχι, βεβαίως, δικό μου ως μετόχου. Συγκεκριμένα, για τη σύναψη της συμφωνίας για την πώληση του 51% των μετοχών της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ" (ΚΑΕ) στον όμιλο "Dufry AG", ο όμιλος "Dufry AG" είχε θέσει ως όρο τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο μεταξύ των δύο ομίλων, η οποία θα περιελάμβανε αφενός δέσμευση περί μη ανταγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και αφετέρου παροχή τεχνογνωσίας από την πλευρά του ομίλου FOLLI FOLLIE. Για το λόγο αυτό, συνήφθη συμφωνία μη ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών Dufry AG και FOLLI-FOLLIE, εκπροσωπούμενης από εμένα και τον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο, υπό τις ιδιότητές μας ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής αντιστοίχως, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ΔΣ της εταιρείας FOLLI FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. Δυνάμει της ως άνω συμφωνίας, αφενός συμφωνήθηκε να μην προχωρήσει καμία εταιρεία του ομίλου σε ανταγωνιστικές ενέργειες και αφετέρου αναγνωρίστηκε στην αγοράστρια το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή τεχνογνωσίας από πλευράς των εταιρειών του ομίλου για την τυχόν μελλοντική δραστηριοποίησή της στις αγορές κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας. Το αντάλλαγμα για τη συμφωνία αυτή ήταν το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ. Το ως άνω ποσό ουδέποτε, φυσικά, εισπράχθηκε από εμένα ή από τον υιό μου, αλλά από τον όμιλο FOLLI FOLLIE. Ούτε, φυσικά, υφίσταται κάποιο τραπεζικό παραστατικό, από το οποίο να αποδεικνύεται η κατά το κατηγορητήριο λήψη εκ μέρους μου του επίδικου ποσού. Ειδικότερα, το ποσό αυτό πιστώθηκε την 23.04.2013 από την εταιρεία Dufry Cyprus II Ltd στον υπό στοιχεία 036-742-9-203068-6 λογαριασμό που διατηρούσε η "FF Group Sourcing Limited" στην Τράπεζα Bank of China (Hong Kong). Σημειώνεται δε, ότι αντίγραφα τόσο της συμφωνίας μη ανταγωνισμού μεταξύ των ομίλων όσο και των τραπεζικών παραστατικών, από τα οποία προκύπτει η πίστωση του ως άνω ποσού, έχουν ήδη προσκομισθεί από εμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, όπως έχω ήδη αναφέρει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το σύνολο του ποσού των 28 εκ. ευρώ δαπανήθηκε εξ ολοκλήρου για την εξυπηρέτηση αναγκών της θυγατρικής εταιρείας FFGS, ήτοι για καταβολές εξόδων και εμπορικές πληρωμές της ως άνω θυγατρικής, γεγονός που προκύπτει πλήρως από αποδεικτικά έγγραφα και παραστατικά, τα οποία έχουν ήδη προσκομισθεί προς απόδειξη των ισχυρισμών μου στις αρμόδιες Αρχές. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η εν λόγω σύμβαση περί μη ανταγωνισμού, η οποία που υπεγράφη κατά το κλείσιμο της συμφωνίας μεταβίβασης των μετοχών ΚΑΕ τον Απρίλιο του 2013 και χάριν της οποίας δόθηκε το ανωτέρω ποσό από τον όμιλο Dufry στον όμιλο FOLLI-FOLLIE, ήταν καθόλα επωφελής για τον όμιλο. Ενόψει των ανωτέρω, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί στο πρόσωπό μου η τέλεση της αξιόποινης πράξης της χειραγώγησης της αγοράς, καθώς δεν αποκόμισα το οποιοδήποτε περιουσιακό όφελος από τις πράξεις που μου αποδίδονται, ούτε κάτι τέτοιο έχει αποδειχθεί. Σε κάθε δε περίπτωση, το ποσό των 28 εκ. ευρώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιουσιακό όφελος δικό μου, καθώς ουδέποτε εισπράχθηκε από εμένα, αλλά από τον ίδιο τον όμιλο FOLLI-FOLLIE, σε εταιρικό λογαριασμό θυγατρικής του εταιρείας. Είναι αβάσιμος, λοιπόν, ο ισχυρισμός, όπως διατυπώνεται στην από 05.11.2020 ενδιάμεση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας PWC και συνακόλουθα αποτυπώθηκε στο εις βάρος μου κατηγορητήριο, ότι τάχα αποκόμισα παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 28 εκ. ευρώ, αφού ουδέποτε έλαβα είτε σε οποιοδήποτε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό μου είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το επίδικο ποσό.

ΙΙ. Εκμετάλλευση προνομιακής πληροφορίας (άρθρο 28 Ν. 4443/2016 – άρθρο 29 Ν. 3340/2005)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3340/2005, μια πληροφορία θεωρείται "προνομιακή" εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

"(α) είναι συγκεκριμένη, δηλαδή: (αα) αφορά κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή γεγονός που έλαβε χώρα ή που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα λάβει χώρα, και (ββ) επιτρέπει τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής της κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων ή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων,

(β) δεν έχει δημοσιοποιηθεί,

(γ) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

(δ) η δημοσιοποίησή της θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δηλαδή πρόκειται για πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, ως ουσιώδη κατά τη λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων."

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρο 29 παρ. 8 Ν. 4443/2016:

"Προνομιακές πληροφορίες (Inside Information)": Οι προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 που περιλαμβάνουν:

α) Κάθε πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη (information of precise nature), δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεόμενων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, […]

Μια πληροφορία θεωρείται συγκεκριμένη εάν αφορά σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει ή ένα γεγονός που έχει συμβεί ή ευλόγως αναμένεται να υπάρξει και είναι επαρκώς συγκεκριμένη (specific enough) ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την πιθανή επίδραση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των συνδεόμενων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα σχετικά συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, ή στα εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε δικαιώματα εκπομπής. Εν προκειμένω, στην περίπτωση μιας παρατεταμένης διαδικασίας που αποσκοπεί σε ή έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένη κατάσταση ή συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά συγκεκριμένη πληροφορία η εν λόγω μελλοντική κατάσταση ή το εν λόγω μελλοντικό γεγονός, καθώς επίσης και τα επιμέ- ρους στάδια της διαδικασίας αυτής, τα οποία συνδέονται με την πρόκληση ή την πραγματοποίηση της εν λόγω μελλοντικής κατάστασης ή μελλοντικού γεγονότος. Ενα επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας θα θεωρείται ότι συνιστά προνομιακή πληροφορία αν πληροί αφ` εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας που αναφέρονται παραπάνω.

[…] Ως πληροφορία η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων, παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, συνδεόμενων με αυτά συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων ή εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε δικαιώματα εκπομπής νοείται η πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών του. […]"

Προκειμένου, λοιπόν, να τύχουν εφαρμογής οι ανωτέρω διατάξεις περί δήθεν χρήσης μιας "προνομιακής πληροφορίας", θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις διατάξεις των ως άνω νόμων. Σύμφωνα με την εις βάρος μου κατηγορία, όπως αυτή διατυπώθηκε βασιζόμενη στην από 05.11.2020 "ενδιάμεση έκθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας PWC", η μοναδική ουσιώδης συνεννόηση που έλαβε χώρα μεταξύ του ομίλου FF και της εταιρείας Dufry προ της αγοράς των επίδικων μετοχών, ήταν τον Ιούλιο του έτους 2011. Το βασικό δήθεν αποδεικτικό εις βάρος μου στοιχείο, είναι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 13.07.2011 προς τον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο, στο οποίο επιβεβαιώνεται μια συνάντηση για τη 19.07.2011 μεταξύ 15:00 και 17:30. Τα θέματα συζήτησης σε αυτή τη σύντομη συνάντηση αφορούσαν, σύμφωνα με το email, σε παρουσίαση της μετοχικής σύνθεσης της Dufry και της εταιρικής δομής του ομίλου FOLLI FOLLIE. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πολύ πρώιμο στάδιο συζητήσεων που περιορίζονταν, ακόμη, στην παρουσίαση των δομών των εταιρειών. Κατά το καλοκαίρι, λοιπόν, του έτους 2011, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο ίδιος κατείχα κάποια συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία, η οποία θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων. Σε αυτό το τόσο αρχικό στάδιο, πριν ακόμα και από την έναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την εξαγορά των ΚΑΕ, ουδεμία βεβαιότητα υφίστατο για την επίτευξη του σχεδίου αυτού, το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από δύομισι (2,5) περίπου έτη, ήτοι την 12.12.2013. Εν άλλοις λόγοις, κατηγορούμαι αβασίμως ότι, επειδή τάχα γνώριζα τη συνάντηση των στελεχών του ομίλου FOLLI FOLLIE με τα στελέχη της Dufry, προκειμένου να λάβει χώρα η εκατέρωθεν παρουσίαση των εταιρειών, αποφάσισα να προβώ από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2011 στην αγορά των επίδικων μετοχών. Επισημαίνω ότι η τελική επιβεβαίωση της επίδικης εξαγοράς έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του έτους 2012, όταν και ανακοινώθηκε αυτή στο επενδυτικό κοινό. Δεν είναι, συνεπώς, δυνατό να θεωρηθεί ότι ο ίδιος, ενάμισι έτος σχεδόν νωρίτερα, γνώριζα ότι θα επέρχετο η συμφωνία μεταξύ FF και Dufry και προέβην στην αγορά μετοχών συνολικής αξίας 5.775.529,64 ευρώ. Είναι πασιφανές και αυταπόδεικτο, ότι τον Ιούλιο του έτους 2011 δεν μπορούσα να γνωρίζω με βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιείτο αυτή η συμφωνία και, μάλιστα, λόγω αυτής της δήθεν βεβαιότητάς μου, να αποφασίσω να προβώ στην αγορά μετοχών αξίας σχεδόν 6 εκ. ευρώ. Θα ήταν πρωτόγνωρο ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας στην έναρξη των συζητήσεων μιας επιχειρηματικής συμφωνίας, να θεωρεί ότι αυτή μετά βεβαιότητος θα ολοκληρωθεί και εξ αυτού του λόγου τάχα να αγοράζει μετοχές της εταιρείας του. Η δυσκολία, άλλωστε, της τελικής συμφωνίας και του εγχειρήματος της εξαγοράς των ΚΑΕ από την Dufry, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτό διήρκεσε σχεδόν δύο (2) έτη. Πέραν των ανωτέρω, η ενδιάμεση έκθεση της PWC επιδιώκει ανεπιτυχώς να θεμελιώσει τη δήθεν αξιόποινη συμπεριφορά μου της χρήσης προνομιακής πληροφορίας με την επίκληση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Νοεμβρίου 2011, το οποίο αφορούσε στη δημιουργία data room για την έναρξη της ανασκόπησης οικονομικών και άλλων στοιχείων των ΚΑΕ. Από αυτό το email δύνανται να εξαχθούν δύο συμπεράσματα. Πρώτον, αυτό το δήθεν επιβαρυντικό στοιχείο είναι μεταγενέστερο της εκ μέρους μου αγοράς μετοχών. Δεύτερον, από το email αυτό επιβεβαιώνεται έτι περαιτέρω το πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων, αφού το Νοέμβριο του έτους 2011 απλά ξεκίνησε η δημιουργία του data room για να ανασκοπηθούν τα οικονομικά στοιχεία των ΚΑΕ. Πώς είναι δυνατό, λοιπόν, κάποιος εχέφρων επιχειρηματίας να πιστέψει, πριν ακόμα και την απλή επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας του, ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα πραγματοποιούσε την εξαγορά αυτής; Πολλώ δε μάλλον, πώς είναι δυνατό αυτές οι αρχικές συναντήσεις και συνεννοήσεις στελεχών των αντισυμβαλλομένων μερών να οδηγούν στην πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του κρινομένου αδικήματος, σύμφωνα με την οποία απαιτείται αφενός η προνομιακή πληροφορία να είναι συγκεκριμένη και αφετέρου ευλόγως να αναμένεται να συμβεί ένα γεγονός, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή συμπεράσματος που θα επηρεάσει τις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων; Όταν, λοιπόν, μεταξύ Αυγούστου και μέσα Οκτωβρίου 2011 αγόρασα τις επίδικες μετοχές, ουδεμία συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία είχα ότι θα πραγματοποιείτο με βεβαιότητα η εξαγορά των ΚΑΕ. Ο μόνος λόγος, για τον οποίο προέβην στην αγορά των συγκεκριμένων μετοχών ήταν, διότι η μετοχή του ομίλου ευρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και θέλησα με την ενέργειά μου αυτή να αποδείξω ότι ως βασικός μέτοχος του ομίλου, στηρίζω έμπρακτα την Εταιρεία και τη μετοχή αυτής. Για αυτόν και μόνο το λόγο, αγόρασα τις συγκεκριμένες μετοχές και ουδόλως συνδέεται η ενέργειά μου αυτή με την μεταγενέστερη, μετά από την πάροδο δύο και πλέον ετών, επίτευξη της συμφωνίας με την Dufry. H μεγάλη αυτή χρονική απόσταση μεταξύ της δήθεν δικής μου παράνομης πράξης και της επίτευξης της συμφωνίας αποτελεί την ασφαλέστερη απόδειξη απουσίας της οποιασδήποτε δικής μου παράνομης ενέργειας. Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που προέβην στην επίδικη αγορά, ουδένα σκοπό πορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους είχα, αλλά μοναδική μου πρόθεση ήταν, εξ ιδίων χρημάτων, να στηρίξω την εταιρεία και τη μετοχή αυτής. Για όλα όσα ανωτέρω αναλύθηκαν, δεν στοιχειοθετείται τόσο η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, αφού ουδεμία συγκεκριμένη πληροφορία είχα για γεγονός που ευλόγως αναμενόταν ότι θα λάβει χώρα, όσο και η υποκειμενική υπόσταση αυτού, αφού δεν είχα κανένα σκοπό πορισμού παράνομου οφέλους, αλλά κύριο μέλημά μου ήταν από ίδια κεφάλαια, σε μία κρίσιμη στιγμή της εταιρείας, να στηρίξω αυτή και τους μετόχους της.

Γ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πρωτίστως, αναφέρω ότι, όπως απέδειξα τόσο ανωτέρω όσο και με το από 09.09.2020 απολογητικό μου υπόμνημα, ουδέν παράνομο περιουσιακό όφελος απεκόμισα από τις πράξεις που μου αποδίδονται στο κατηγορητήριο. Ελλείπουσας, λοιπόν, της παραχθείσης περιουσίας από βασικό αδίκημα, δεν μπορεί να πληρωθεί η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, το δήθεν όφελος που μου καταλογίζεται, δεν αποτελεί την αντίστροφη όψη τυχόν ζημίας των εγκαλούντων. Ειδικώς ως προς τις μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς μου στις τράπεζες CREDIT SUISSE και J. Safra Sarasin, τα παραστατικά των οποίων και ο ίδιος προσκόμισα ενώπιόν Σας, πρόκειται για χρήματα που έλαβα ως προσωπικά δάνεια και τα μετέφερα στον λογαριασμό της εταιρείας FF Group Sourcing στην τράπεζα Bank of China. Όπως διεξοδικά ανέλυσα στο από 09.09.2020 απολογητικό μου υπόμνημα, λάμβανα προσωπικά δάνεια από τράπεζες, προκειμένου σε χρονικές στιγμές, κατά τις οποίες η εταιρεία αντιμετώπιζε έλλειψη ρευστότητας, να χρηματοδοτώ αυτή με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των πρόσκαιρων οικονομικών αδυναμιών της. Λάμβανα, λοιπόν, από τις συνεργαζόμενες με εμένα τράπεζες προσωπικά δάνεια και με αυτόν τον τρόπο στήριζα, όποτε τούτο απαιτείτο, οικονομικά την εταιρεία. Ειδικότερα, από τα ανωτέρω δάνεια, έχω καταβάλει στη Folli Follie Group Sourcing Limited, ήτοι την μητρική εταιρεία του υπο-ομίλου FF Group Apac το συνολικό ποσό των 43.995.000 ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η λειτουργία της επιχειρήσεως και η παραγωγή των προϊόντων, τα οποία ήταν απαραίτητα για την τροφοδοσία τόσο της μητρικής εταιρείας, όσο και των θυγατρικών εταιρειών. Τούτο αποδεικνύεται από τα εμβάσματα που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως από τον προσωπικό μου λογαριασμό στην τράπεζα Bank of China προς τον τραπεζικό λογαριασμό της FF Group Sourcing. Τα εμβάσματα που έχουν προστεθεί συμπληρωματικώς στο σε βάρος μου κατηγορητήριο, ως δήθεν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αποτελούν ακριβώς αυτά τα χρηματικά ποσά που λάμβανα ως προσωπικά δάνεια από τις συνεργαζόμενες με εμένα τράπεζες, τα οποία μετέφερα από τις τράπεζες αυτές στο λογαριασμό της FF Group Sourcing στην τράπεζα Bank of China, μέσω του προσωπικού λογαριασμού μου στην ίδια τράπεζα. Οι λοιπές περιγραφόμενες στο κατηγορητήριο κινήσεις αφορούν στα τραπεζικά εμβάσματα για την αποπληρωμή των ληφθέντων από εμένα δανείων. Ουδέν μεμπτό, πολλώ δε μάλλον παράνομο, μπορεί να μου καταλογιστεί επειδή προέβην στην αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων που έλαβα προς εξυπηρέτηση των σκοπών και συμφερόντων της εταιρείας. Ούτε, φυσικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι τάχα απέκτησα κάποιο παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο θέλησα να νομιμοποιήσω, δια της εξόφλησης του τραπεζικού δανεισμού. Είναι αυτονόητο, ότι η λήψη δανείων και η συνακόλουθη αποπληρωμή αυτών αφενός αποτελούν καθόλα νόμιμες ενέργειες και αφετέρου δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων, αφού δεν εξικνούνται από οποιαδήποτε προγενέστερη παράνομη δραστηριότητα. Περαιτέρω, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η εις βάρος μου πράξη της νομιμοποίησης σχετικά τις προστεθείσες ως στοιχεία ιστ, ιζ, και ιη πράξεις του κατηγορητηρίου, καθώς αυτές αφορούν στο σύνολό τους ενδοομιλικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών. Δεν είναι δυνατόν όλες οι νόμιμες μεταφορές χρημάτων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, και μάλιστα μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας και όχι προσωπικών μου, να θεωρηθούν ως νομιμοποίηση παρανόμου χρήματος. Πρόκειται για εμβάσματα σχετικά με νόμιμες συναλλαγές των εταιρειών αφορώσες στην εμπορική δραστηριότητα του ομίλου. Τέλος, αναφορικά με τα ποσά που αφορούν στην εταιρεία Landocean, πρόκειται για εμβάσματα, τα οποία πραγματοποίησε η εταιρεία FF Group Sourcing Ltd και δεν σχετίζονται με προσωπικούς μου τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση του αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα στο πρόσωπό μου. Σχετικά δε με την εταιρεία Landocean, έχω ήδη αναφερθεί στο από 09.09.2020 απολογητικό μου υπόμνημα, έχω δε προσκομίσει και σχετική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, από την οποία αποδεικνύεται, ότι οι άνθρωποι που είχα εμπιστευθεί για τη λειτουργία του ομίλου, προέβησαν σε παράνομες ενέργειες σε βάρος μου. Μοναδικό μου μέλημα είναι να αναζητήσω και λοιπά στοιχεία που θα αποδείξουν τις όποιες μεθοδεύσεις έχουν τελεσθεί επί ζημία μου.

Επειδή με βάση τα ανωτέρω προέκυψε κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο ότι δεν στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες, όπως μου αποδίδονται, σύμφωνα με τουςισχυρισμούς που προβλήθηκαν δια του παρόντος.

Επειδή αποκλειστικός σκοπός μου είναι να αποδείξω την αλήθεια των ισχυρισμών μου και όχι φυσικά να αποφύγω τη διαδικασία ενώπιον του μελλοντικού Δικαστηρίου.

Επειδή το παρόν υπόμνημά μου είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ



Να απαλλαγώ δια βουλεύματος για τις πράξεις, όπως αυτές μου αποδίδονται στο εις βάρος μου κατηγορητήριο.