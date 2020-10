Anadolu: Η Τουρκία ακύρωσε τη Navtex για στρατιωτική άσκηση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.47

Στην ακύρωση της Navtex που είχε εκδώσει για προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στη Μεσόγειο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, προχώρησε η Τουρκία, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας τις οποίες επικαλείται το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι τουρκικές πηγές κάνουν μάλιστα λόγο για "κίνηση καλής θέλησης" εκ μέρους της Άγκυρας.

#BREAKING Turkey cancels Navtex issued for planned military shooting drills in Mediterranean, as gesture of goodwill, say security sources