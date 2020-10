Το ΥΠΕΞ της Ρωσίας "θυμίζει" στην Τουρκία τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και τη βύθιση του οθωμανικού στόλου

Με μια επετειακή ανάρτηση, η οποία πιθανόν να "κρύβει" μηνύματα και προς την σημερινή ηγεσία της Τουρκίας, επέλεξε να τιμήσει την 193η επέτειο από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα την Τρίτη, το ρωσικό ΥΠΕΞ ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter βίντεο αφιερωμένο στην 193η επέτειο της "Ναυμαχίας στο Ναυαρίνο", η οποία, μέσω της βύθισης του οθωμανικού στόλου, οδήγησε λίγο αργότερα στην ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Η ανάρτηση ακολουθεί εκείνη της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα περί αναγνώρισης του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων όλων των χωρών έως και τα 12 ναυτικά μίλια (θέση που συμπίπτει με την ελληνική και αντίκειται στην τουρκική).

Στις 20 Οκτωβρίου 1827, στον Κόλπο του Ναυαρίνου, οι ναυτικές δυνάμεις της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας κατάφεραν ένα σημαντικό πλήγμα κατά των Οθωμανών, υποστηρίζοντας τον αγώνα των Ελλήνων για Ελευθερία και Ανεξαρτησία.

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.



