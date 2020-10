Με νέες Navtex πιέζει η Τουρκία για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Με την τακτική των Navtex συνεχίζει η Τουρκία να πιέζει, προς εκπλήρωση των στόχων της για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

Με νέες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, αυτή τη φορά από τον ωκεανογραφικό σταθμό της Σμύρνης, η Tουρκία αντιδρά σε 3 ελληνικές ΝΑVTEX που δεσμεύουν περιοχές πλησίον Σαμοθράκης, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου για το χρονικό διάστημα 20-23 Οκτ 2020.

Στις Navtex της η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι ελληνικές Navtex παραβιάζουν το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης που είχε επιβληθεί με τη συνθήκη της Λωζάνης.

Οι τουρκικές Navtex:

TURNHOS N/W : 1310/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 20-10-2020 20:27)

TURNHOS N/W : 1310/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA27-223/2020 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS(LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2.ADDITIONALLY,SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA27-223/20 OVERLAPS WITH IZMIR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.

3. CANCEL THIS MESSAGE 211000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1309/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 20-10-2020 20:26)

TURNHOS N/W : 1309/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA26-222/20 AND LA28-224/20 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF AYA EVSTRATIOS(AG.EYSTRATIOS) ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231001Z OCT 20.