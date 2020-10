Στα 12 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο το Ορούτς Ρέις

Στα 12 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο βρίσκεται το τουρκικό σεισμογραφικό Ορούτς Ρέις συνοδεία των πολεμικών πλοίων του και η πορεία του είναι βορειοανατολική.

Σύμφωνα με το skai.gr αν και έχει κλειστούς τους πομπούς του εδώ και 4 ώρες, φαίνεται ότι κάνει κάποιες κινήσεις για να στρίψει.

#Oruc_Reis seems to close in the 12NM range.

08:57 GMT+2. pic.twitter.com/sUOZhlTkY9