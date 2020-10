To 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021

Το 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy (www.investgr.eu) θα πραγματοποιηθεί στις14 Ιουλίου 2021 (Athens Hilton).



Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται αποκλειστικώς το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο τίτλος του 4th InvestGR Forum 2021 θα είναι "Reforming the Greek Economy”.

Στρατηγικοί Χορηγοί του InvestGR Forum είναι οι εταιρείες ΕΥ Ελλάδος και JTI Hellas.



Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ Ελλάδος, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο μέρος του ευρύτερου προγράμματος EY Attractiveness, μίας σειράς ερευνών που διεξάγει η EY σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφει τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, και βασίζεται σε ένα σημαντικό δείγμα στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, που είτε έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, είτε αποτελούν δυνητικούς επενδυτές.

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: "Το φιλοεπενδυτικό κλίμα εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο στην Ελλάδα και η ροή των ξένων επενδύσεων φαίνεται να μην επιβραδύνεται, παρά τους πρωτοφανείς εξωγενείς καταναγκασμούς. Η λέξη – κλειδί για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και, εν γένει, την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι "Μεταρρυθμίσεις". Οι πάντες σχεδόν αναφέρονται στον δημόσιο διάλογο στην κρίσιμη σημασία των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία, οι οποίες είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να μη χάσουμε πάλι το τρένο της ανάπτυξης. Για αυτό και το 4th InvestGR Forum 2021, θα έχει τον τίτλο "Reforming the Greek Economy”, φιλοδοξώντας να αναδείξει τους τομείς και τους τρόπους που θα πρέπει να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού".