Τουρκία: Εξέδωσε τρεις νέες NAVTEX για ασκήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες όπου καταδίκασαν εμφατικά τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος, η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση τριών νέων Navtex για τη διενέργεια δύο στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο και μία άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, το τουρκικό Γραφείο Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας της Σμύρνης εξέδωσε δύο Navtex για στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο στις 19-20 Οκτωβρίου.

Οι περιοχές των δύο Navtex αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα στον κόλπο Ξηρού, ανατολικά της Σαμοθράκης και βόρεια της Καλλίπολης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι Navtex δεσμεύουν περιοχές κοντά στη Σαμοθράκη και στον Έβρο, όπου αύριο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη, ο πρωθυπουργός

Το αντίστοιχο γραφείο της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο στις 22-23 Οκτωβρίου, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, εντός του κόλπου της Αττάλειας, μεταξύ Σίδης και Αλάγια.

- TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)

TURNHOS N/W : 1293/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 22.07 N -026 20.03 E

40 35.00 N -026 51.00 E

40 38.98 N -026 48.98 E

40 36.07 N -026 24.48 E

40 35.82 N- 026 20.03 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

- TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)

TURNHOS N/W : 1292/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 19.07 N - 026 13.08 E

40 19.07 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 026 04.95 E

40 35.75 N - 026 20.00 E

40 22.00 N - 026 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

- TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)

TURNHOS N/W :1290/20

MEDITERRANEAN SEA

1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 41.94 N - 031 05.03 E

36 31.90 N - 031 01.93 E

36 25.95 N - 031 29.97 E

36 36.95 N - 031 32.93 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.