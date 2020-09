Νέα τουρκική Navtex: Ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο

Πριν από λίγες ώρες, το τουρκικό ΥΠΕΞ, δια στόματος Χάμι Ακσόι, είπε ότι η Τουρκία είναι θύμα της ελληνικής προκλητικότητας και έσπευσε να το... αποδείξει.

Με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, γνωστοποιείται ότι θα γίνουν ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, 12-14 Σεπτεμβρίου, στην ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Η Αθήνα να αποσύρει τα πλοία της γύρω από το Ορούτς Ρέις

Προκλητική είναι για μια ακόμη φορά η στάση της Τουρκίας η οποία με αφορμή τη χθεσινή τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ζητά να αποσύρει η Αθήνα τα στρατιωτικά της πλοία γύρω από το τουρκικό Ορουτς Ρέις, "για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις".

Ειδικότερα, η Τουρκία μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι καταφέρεται κατά της Συνόδου των Med7 και του ανακοινωθέντος που ακολούθησε δηλώνοντας πως τα σχόλια ήταν προκατειλημμένα και "δεν είχαν καμία επαφή με την πραγματικότητα".

"Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης", υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο Tούρκος εκπρόσωπος ανέφερε παράλληλα πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Hami Aksoy, αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει "να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία" ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.