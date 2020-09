Γιόχανσον για Μόρια: Χρηματοδότηση για άμεση μεταφορά των 400 ασυνόδευτων παιδιών στην ενδοχώρα

Η ασφάλεια και η στέγη των ανθρώπων της Μόριας αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνει η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον σε ανάρτησή της στο Τwitter.

"Οι σκέψεις μου και η συμπόνια μου είναι στους ανθρώπους της Λέσβου και ειδικά στους μετανάστες και το προσωπικό που εργάζεται στη Μόρια. Είμαι σε επαφή με τον Έλληνα υπουργό και τις τοπικές Αρχές για τη φωτιά. Συμφώνησα ήδη για τη χρηματοδότηση σχετικά με την άμεση μεταφορά και διαμονή στην ενδοχώρα των 400 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που έχουν απομείνει. Η ασφάλεια και η στέγη όλων των ανθρώπων στη Μόρια είναι προτεραιότητα" επισημαίνει η Ίλβα Γιόχανσον.

2/2 ...I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.