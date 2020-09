Αναδίπλωση Στόλτενμπεργκ: Έχουν υπάρξει συζητήσεις Ελλάδας - Τουρκίας σε τεχνικό επίπεδο αλλά όχι συμφωνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.39

Σε αναδίπλωση σε σχέση με τη χθεσινή επίσημη δήλωσή του προχώρησε, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, παραδεχόμενος ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για μηχανισμούς στρατιωτικής αποκλιμάκωσης και εμπλοκής στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει επαφές σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στόλτενμπεργκ, μετά τη συνεδρίαση των μόνιμων αντιπροσώπων των χωρών του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για το ζήτημα της δηλητηρίασης του ηγέτη της ρωσικής εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανέφερε για το ζήτημα της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας:

"Όσον αφορά το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου. Μετά τις επαφές μου με τους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας, οι δύο Σύμμαχοι έχουν συναντηθεί εδώ για συνομιλίες σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στόχος αυτών των συνομιλιών είναι η δημιουργία μηχανισμών στρατιωτικής αποκλιμάκωσης - απεμπλοκής, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφωνία μέχρι στιγμής επί αυτών των μηχανισμών δεν έχει επιτευχθεί. Πρόκειται για συνομιλίες σε ΤΕΧΝΙΚΟ επίπεδο (σ.σ. ο γ.γ. του ΝΑΤΟ τόνισε τον όρο) και όχι διαπραγματεύσεις επί συνοριακών διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας - και γι' αυτό αποτελούν συμπληρωματικό στοιχείο και δεν υποκαθιστούν την προσπάθεια πολιτικής μεσολάβησης εκ μέρους της Γερμανίας με στόχο την αποκλιμάκωση.

Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι Σύμμαχοί και το ΝΑΤΟ είναι σημαντική πλατφόρμα διαπραγματεύσεων για ζητήματα που επηρεάζουν την κοινή μας ασφάλεια", πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Σε ερώτηση που του έγινε για το θέμα από δημοσιογράφο της γερμανικής FAZ, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες έως τώρα διεξάγονται σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπροσώπων στο ΝΑΤΟ και επέμεινε στον διαχωρισμό των συγκεκριμένων συζητήσεων, που έχουν ως αποκλειστικό στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη γερμανική πρωτοβουλία που, όπως είπε, έχει ως στόχο να αντιμετωπιστεί το "υποκείμενο πρόβλημα" των διαφορών Ελλάδας και Τουρκίας για τα όρια των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών στην περιοχή. "Το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις τελευταίες προσπάθειες, των οποίων ηγείται η Γερμανία, ωστόσο τις υποστηρίζει", πρόσθεσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

⚠️ LIVE NOW ⚠️



🗣️| Press conference after the meeting of the North Atlantic Council at on the #Novichok attack on Alexey Navalny #NATO https://t.co/3TzE8F8icu