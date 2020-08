Navtex από Τουρκία: Μην πλησιάσετε το Ορούτς Ρέις σε απόσταση μικρότερη των 6 μιλίων

Με καιούργια Navtex απαντά η Τουρκία, στην τελευταία οδηγία προς ναυτιλομένυς που εξέδωσε η Ελλάδα πριν λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τη νέα Navtex, η ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας απαιτεί από άπαντες, να μην πλησιάσουν το Ορούτς Ρέις σε απόσταση μικότερη των 6 μιλίων.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1066/20

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVWARN HA65-490/20 FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

2. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGE IN THE AREA. HA65-490/20 IS NULL AND VOID.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA44-1062/20 PROMULGATED ON 23 AUG 20 RELATED TO R/V ORUÇ REİS SEISMIC SURVEY IS STILL VALID AND EFFECTIVE.

4. ALL SHIPS OBLIGED NOT TO ENTER 6 MILE OF SURVEY SHIPS IN THE AREA BOUNDED BY

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

5. CANCEL THIS MESSAGE 272200Z AUG 20.

Νωρίτερα Navtex για αεροναυτικές ασκήσεις από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου, θα εκδώσει η Ελλάδα απαντώντας στην επέκταση της παράνομης τουρκικής Navtex που έληγε την Κυριακή, έως τα μεσάνυχτα της 26ης Αυγούστου.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, "κατόπιν της παράτασης της προηγούμενης παράνομης αγγελίας NAVTEX στην οποία προχώρησε η Τουρκία το απόγευμα της 23ης Αυγούστου για την συνέχιση των ερευνών του Oruc Reis έως τις 27 Αυγούστου 2020 και 23.59 ώρα Ελλάδος, η Ελλάδα θα δεσμεύσει με αγγελία NAVTEX περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου. Η NAVTEX θα ισχύσει από τις πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου ως τις βραδινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2020".

Η Τουρκία, ανακοίνωσε χθες ότι επεκτείνει έως τα μεσάνυχτα της 26ης Αυγούστου την παράνομη Navtex που έληγε την Κυριακή.

Τα ελληνικά πολεμικά πλοία παραμένουν στις θέσεις τους παρακολουθώντας στενά το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέιτς, το οποίο το πρωί της Δευτέρας, βρισκόταν σε πορεία εξόδου από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Την Τρίτη καταφθάνει στην Αθήνα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Mάας, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια και μετά θα δει τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.