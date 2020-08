Άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας παραμένει το Oruc Reis - Με χάρτη η Τουρκία προαναγγέλλει έρευνες δίπλα στην Κάρπαθο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08.52

Σε θρίλερ εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να αμφισβητεί εμπράκτως, μεταξύ άλλων και μέσω της παρουσίας του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis και πολεμικών της πλοίων τα οποία το συνοδεύουν, τη συμφωνία οριοθέτησης των ΑΟΖ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Το τουρκικό σκάφος, με νέα NAVTEX, αναχώρησε από την Αττάλεια και, από το απόγευμα της Δευτέρας, πλέει με μικρή ταχύτητα,προερχόμενο από ύδατα άνωθεν της ΑΟΖ της Κύπρου, σε διεθνή ύδατα άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπου και παραμένει συνοδευόμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία.

Το Oruc Reis συμμετέχει σε νηοπομπή με πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία και ακόμη δύο μικρότερα ερευνητικά πλοία, το Ataman και το Cengiz Han, τα οποία το συνοδεύουν.

Τα καλώδια του παραμένουν ποντισμένα, πράξη που αποτελεί προπαρασκευαστική διαδικασία για σεισμικές έρευνες, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς, δεν μπορεί να προχωρήσει σε ερευνητικό έργο λόγω του θορύβου που προκαλούν τα πλοία που βρίσκονται κοντά του, τόσο τα ελληνικά και όσο και τα τουρκικά.

Ο πομπός του Oruc Reis φέρεται να έκλεισε αργά χθες το βράδυ και να επανενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα, δίνοντας ξανά στίγμα.

Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού παρατάχθηκαν απέναντι από τα τουρκικά πλοία, ζητώντας επίμονα από το ερευνητικό σκάφος να αποχωρήσει από το σημείο.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται η Πολεμική Αεροπορία, αλλά και ο στρατός ξηράς.

Υπενθυμίζεται ότι, αμέσως μετά την έκδοση της τουρκική NAVTEX, τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε - στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας - συμβούλιο αρχηγών γενικών επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων, ενώ λίγο μετά το μεσημέρι συνήλθε εκτάκτως στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) μετά τη λήξη του οποίου το υπουργείο Εξωτερικών εξέδιδε ανακοίνωση σε αυστηρό τόνο, καλώντας την Άγκυρα να απέχει από "παράνομες ενέργειες", ενώ σε αυτήν γινόταν ακόμη λόγος για "νέα σοβαρή κλιμάκωση" η οποία "εκθέτει με τον πλέον προφανή τρόπο τον αποσταθεροποιητικό και απειλητικό για την ειρήνη ρόλο της Τουρκίας".

"Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό. Θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα", κατέληγε το ΥΠΕΞ.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα έλαβε εξάλλου οδηγίες από τον υπουργό Νίκο Δένδια να διενεργήσει αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα προχώρησε ακόμη στην έκδοση αντι-NAVTEX με την οποία ακυρωνόταν η αντίστοιχη τουρκική, με την Άγκυρα να απαντά με... αντι-NAVTEX στην ελληνική αντι-NAVTEX.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες του κ. Δένδια με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Κύπρου και του Μπαχρέιν, κατά τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου που συνήφθη επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων καλής γειτονίας και αναφέρθηκε, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, "στις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας στην περιοχή", ως αντίδραση στην καθόλα νόμιμη αυτή συμφωνία. Οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Η Τουρκία συνέχισε εξάλλου την επιθετική τακτική, δίνοντας στη δημοσιότητα χάρτη με τις "υπεράκτιες δραστηριότητες του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis" στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα με τη συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου και σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο, όπως μεταδίδει ο κυπριακός ιστότοπος philenews.com.

Ταυτόχρονα ο ανώτερος αξιωματούχος (γενικός διευθυντής) του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Καταγκάι Ερσιγιές, με ανάρτησή του στο Twitter, αναδημοσιεύει τον χάρτη και θέτει πάλι θέμα Καστελορίζου, κατηγορώντας την Ελλάδα για "μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς".

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο χάρτης δείχνει τις κινήσεις του Oruc Reis "εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας" και στα σύνορα της ΑΟΖ της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παρουσιάζει παράλληλα τις απόψεις του Τούρκου διπλωμάτη, ο οποίος τονίζει πως οι αξιώσεις της Ελλάδας "έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο".

"Το "Oruc Reis" ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα (σ.σ. χθες) στην τουρκική υφαλοκρηπίδα όπως αυτή δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση γι' αυτήν τη δραστηριότητα", σημειώνει ο Ερσιγιές.

Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα έχει προκαλέσει προβλήματα λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από την ελληνική ηπειρωτική χώρα.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity............. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA