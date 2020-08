Προς περιοχή νοτίως Καρπάθου-Καστελορίζου πλέει το Oruc Reis

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.55

Σκηνικό έντασης φαίνεται να επιχειρεί να "στήσει" η Τουρκία, λίγες ημέρες μετά την κίνηση της ελληνικής διπλωματίας να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας με την Αίγυπτο για καθορισμό των ορίων των ΑΟΖ, με πλοία του πολεμικού της ναυτικού να έχουν αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελόριζου-Ρόδου και Καρπάθου.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας εκδόθηκε νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου έως τις 23 Αυγούστου.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, το Oruc Reis απέπλευσε, με πορεία προς περιοχή νότια της Καρπάθου, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία. Υπενθυμίζεται ότι από χθες Κυριακή το Oruc Reis έχει κλείσει τους πομπούς του.

Φ. Ντονμέζ: Το Oruc Reis έφτασε στο σημείο όπου θα λειτουργήσει

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο Twitter ότι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια για τη νέα του αποστολή στη Μεσόγειο.

Ειδικότερα, ο ίδιος υποστήριξε ότι "έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει", ενώ παράλληλα επέμεινε ότι οι προσπάθειες για την "ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστούν χωρίς διακοπές".

Ο Τούρκος υπουργός προσθέτει στην ανάρτησή του: "Ορούτς Ρέις, 83 εκατομμύρια (Τούρκοι) βρίσκονται πίσω σου".

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.



83 milyon arkanda Oruç Reis.

Rast gele.🚢🇹🇷 pic.twitter.com/VKfFGgXSxm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, ανήρτησε στο Τwitter βίντεο από το Oruc Reis, αναφέροντας ότι "το ερευνητικό πλοίο έπλευσε στη Μεσόγειο μετά τη λεγόμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Το γιγαντιαίο πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνα στην περιοχή μεταξύ 10-23 Αυγούστου".

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan sözde anlaşma sonrası Akdeniz'e açılan araştırma gemisi Oruç Reis'ten ilk görüntü geldi. Dev gemi 10-23 Ağustos tarihleri arasında bölgede araştırma yapacak. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 10, 2020

Δεκατέσσερα τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού έχουν αποπλεύσει από το Ακσάζ, καθώς η Άγκυρα εξέδωσε επίσης το πρωί της Δευτέρας NAVTEX, με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Από ελληνικής πλευράς έχει κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος του στόλου που βρίσκεται εν πλω στο Αιγαίο. Τα πληρώματα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όσο η Αθήνα προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας.

Κινητοποίηση επικρατεί και στην Πολεμική Αεροπορία.

Στον χάρτη φαίνεται η περιοχή την οποία έχει "δεσμεύσει" η τουρκική NAVTEX.

Καλίν: Είχαμε συνομιλίες με την Ελλάδα, αλλά ανακοίνωσαν ξαφνικά συμφωνία με την Αίγυπτο

"Βρισκόμασταν σε συνομιλίες με την Ελλάδα τους τελευταίους 2,5 μήνες στο Βερολίνο και ήμασταν κοντά στην έκδοση κοινής δήλωσης, ωστόσο η Ελλάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Αίγυπτο μία ημέρα πριν τη δημοσιποίησή της", τόνισε ο εκπρόσωπος του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του CNN-Turk αργά το βράδυ της Κυριακής.

"Είναι εκτός συζήτησης να εγκρίνουμε οποιαδήποτε κίνηση καταδικάζει την Τουρκία να περιοριστεί στον Κόλπο της Αττάλειας και την αποκλείει από την Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο προτιμούμε να λύνουμε τα ζητήματα μέσω διαλόγου", πρόσθεσε ο κ. Καλίν.

Η τουρκική Navtex

Η περιοχή την οποία καλύπτει η νέα Navtex της Τουρκίας βρίσκεται σε απόσταση 140 χλμ. δυτικά των ακτών της Κύπρου και 200 χλμ. από τις ακτές της Κρήτης και της Ρόδου, ενώ απέχει περίπου 110 χλμ. από το Καστελόριζο.

Η τουρκική Navtex αφορά συγκεκριμένα έρευνες των Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, στα νότια της Μέγιστης, για την περίοδο 10-23 Αυγούστου.

Τα πλοία έχουν αποπλεύσει ήδη από το λιμάνι της Αττάλειας και κατευθύνονται στην περιοχή, συνοδεία πολεμικών πλοίων:

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα

Με αντι-Navtex, την οποία εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, απαντά η Αθήνα στην αναγγελία από πλευράς Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Οι ναυτιλλόμενοι καλούνται να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H Navtex στην αγγλική γλώσσα:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Ο Ερντογάν κλιμακώνει την ένταση

Η κυβέρνηση Ερντογάν προτίθεται, όπως όλα δείχνουν, να κλιμακώσει την ένταση. Η τουρκική NAVTEX ερμηνεύεται ως αντίδραση στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με πηγές του ιστότοπου militaire.gr, αναμένεται κίνηση των Τούρκων, μετά από την ολοκλήρωση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ - Τι συζητήθηκε

Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 1.30 μ.μ. η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα.

Τηλεφωνικές επαφές Μητσοτάκη με Μισέλ, Στόλτενμπεργκ

Ο κ. Μητσοτάκης, εξάλλου, επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 5 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον γενικό γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπερκ.