Τουρκική NAVTEX: Εκτοξεύσεις πυραύλων κοντά στο Καστελόριζο στις 18 Αυγούστου

Την ώρα που η Γερμανία λέει ότι μεσολάβησε για να αποτρέψει πιθανό επεισόδιο μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας και Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μάλλον δεν πτοείται και συνεχίζει την τακτική προκλήσεων και αύξησης της έντασης στην περιοχή της Μεγίστης.

Σύμφωνα με νέα NAVTEX που εξέδωσε η ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, στις 18 Αυγούστου, από 6:00 έως 15:00, σε μία περιοχή νότια και πολύ κοντά στο Καστελόριζο, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πρόκειται να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων!

Η δεσμευμένη περιοχή βρίσκεται μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, παραμένει όμως κοντά στο Καστελόριζο και μάλιστα σε μία περίοδο που το θερμόμετρο στις περιοχές που εφάπτονται οι ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Τουρκίας, έχει κοκκινίσει για τα καλά.

Δείτε τη NAVTEX:

NAVTEX 0982/20

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500Z WILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N – 030 00.00 E

35 37.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 31.00 E

35 16.00 N – 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.