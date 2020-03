Έκκληση Περιφ. Αττικής και ΙΣΑ στους γιατρούς για υποστήριξη ασθενών με Covid-19 μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής Doctor Next 2 Me

Kάλεσμα στους γιατρούς της Αθήνας να συμμετέχουν στην αλυσίδα στήριξης των ασθενών με Covid-19, μέσω του πρωτοποριακού συστήματος τηλεϊατρικής, απευθύνουν η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ.

Συγκεκριμένα, με email-επιστολή, ζητείται από τους γιατρούς να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, η οποία συνδέει σε "ζωντανή" επικοινωνία μέσω video-κλήσης τον ασθενή, με τον πιο κοντινό γεωγραφικά διαθέσιμο ιατρό.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που εύκολα κατεβάζουν στο κινητό τους οι γιατροί, οι οποίοι έχοντας και την οπτική εικόνα του ασθενούς θα δίνουν τις πρώτες συμβουλές και συστάσεις για τυχόν συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με τον ιό.

Με το τρόπο αυτό οι πολίτες που δεν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο, είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε επειδή φέρουν ήπια συμπτώματα, θα έχουν τη δυνατότητα με απευθείας video-κλήση από το σπίτι τους, να συμβουλεύονται γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων (γενικής ιατρικής, παθολόγο,πνευμονολόγο, ψυχίατρο, παιδίατρο, κά).

Αναφορικά με την απλοποίηση της εφαρμογής, ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, ζήτησε και πέτυχε να καταστεί εύχρηστη και ασφαλής και να προσφέρει ουσιαστική λύση στην επικοινωνία ασθενούς ιατρού, ενισχύοντας το "μένουμε στο σπίτι".

Από τη μεριά του, το Doctor Next 2Me, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και δημιούργησε την απλοποιημένη μορφή της πλατφόρμας, την οποία έθεσε δωρεάν στη διάθεση της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.

Ο Γ. Πατούλης καλεί όλους τους ιατρούς να κάνουν εγγραφή στην εφαρμογή, Doctor Next 2 Me και να συμμετέχουν στην προσπάθεια να θωρακιστεί υγειονομικά η χώρα, επισημαίνοντας: "Αξιοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, για να είμαστε δίπλα στον ασθενή και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτή την κρίσιμη ώρα, κανείς δεν περισσεύει. Επιβάλλεται όλοι να στρατευτούμε και να γίνουμε ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο".

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής του Doctor Next 2 Me, Α. Καγκελάρης, σημείωσε μεταξύ άλλων: "Δεν μπορούσαμε να μείνουμε ασυγκίνητοι και άπραγοι στην τεράστια κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, οι συμπολίτες μας, όλοι μας. Έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτοντας ένα πολύτιμο εργαλείο, την πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το κοινό στην εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης, σε απόλυτη συμφωνία και αγαστή συνεργασία με τον κ. Πατούλη, μετασχηματίσαμε με την ομάδα των έμπειρων συνεργατών μας και προσαρμόσαμε στις ανάγκες της κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός την εφαρμογή μας και τη θέτουμε εντελώς δωρεάν στη διάθεση των Ελλήνων πολιτών, για την παρούσα συγκυρία. Θέτουμε επίσης, στην υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ την τεχνογνωσία μας για το θέμα, ώστε να λειτουργήσει η εφαρμογή άψογα το συντομότερο δυνατόν".