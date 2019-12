Στη Λιβύη μεταβαίνει o Νίκος Δένδιας- Συνάντηση με Χάφταρ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:35

Στη Λιβύη μεταβαίνει αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο υπουργός μεταβαίνει εκεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκε πριν από λίγο από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες που μεταδίδουν αραβόφωνοι και λιβυκοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

#Greece’s Foreign Minister Nikos #Dendias to visit #Benghazi on Sunday to hold meetings with "eastern #Libya’s leadership”.

#HoR’s Agila #Saleh’s proposal to the Greek Government could be implemented as a result of the #GNA’s request for military.. pic.twitter.com/XlqncDskN3