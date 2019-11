Η FDL Group παρουσίασε τη νέα υπηρεσία "Go Paperless" στην έκθεση Εφοδιαστική Αλυσίδα και Logistics

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του ομίλου FDL GROUP στην 7η διεθνής έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics που έγινε στο Metropolitan Expo 9, 10 & 11 Νοεμβρίου. Ο όμιλος είχε συμμετοχή με κεντρικό περίπτερο στην έκθεση αλλά και με δύο κεντρικές ομιλίες.

Η πρώτη αφορούσε τη νέα υπηρεσία "Go Paperless”. Η κα Εξωμανίδου Αριάνα, Sales Director του ομίλου FDL, παρουσίασε στο panel "Business Transformation. Οι προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις Λειτουργίες των Επιχειρήσεων με στόχο το Operational Excellence”, τη νέα υπηρεσία του ομίλου "Go Paperless": End-to-end paperless logistics process, το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας”!

Ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία και πως μπορείτε να λειτουργήσετε σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας χωρίς να τυπώσετε ούτε ένα χαρτί εδώ:

http://www.fdlgroup.gr/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83/go-paperless/

Ενώ η δεύτερη παρουσίαση έδινε έμφαση στην υπηρεσία του ομίλου "International Forwarding”. Ο κύριος Corrado Dal Molin, International Forwarding Director του ομίλου FDL παρουσίασε στο panel "Outsourcing: Στρατηγικές συνεργασίας και partnerships στην Εφοδιαστική Αλυσίδα”, μαζί με τον κ. Ρωξάνη, Γενικό Διευθυντή της Orchestra Hellas, το case: Internal cross-docking journey for a retail chain and why a "customer focus supplier" is the key to success.

Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Καρακουλάκης Βασίλης δήλωσε: Με την παρουσία μας στην έκθεση αναδείξαμε τη μεγάλη σημασία που έχει ο κλάδος των Logistcis στην ελληνική οικονομία και κυρίως το πώς μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία συνθηκών σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης... Ανάπτυξη, η οποία θα προέλθει τόσο από την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της σημαντικής διευκόλυνσης που παρέχει ο κλάδος των logistics στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και από τη συμβολή του δημοσίου μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών. Για το 2020 αλλά και για την επόμενη τριετία εμείς προσβλέπουμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα και ανάπτυξη, καθώς ο όμιλος πάντα με τη ματιά στο μέλλον στοχεύει την επιτυχία και δε λείπει από κανένα μεγάλο project που αναμένεται να γίνει στον Ελλαδικό χώρο”.