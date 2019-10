Τέσσερις Έλληνες στους καλύτερους καθηγητές μαθητικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, σε μια λαμπρή και συγκινητική τελετή στο Ελσίνκι, το Junior Achievement Europe βράβευσε τους 34 καλύτερους καθηγητές από 22 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιούν με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα μαθητικής επιχειρηματικότητας "The Company Programme – Μαθητική "Εικονική Επιχείρηση". Από την Ελλάδα, πέτυχαν υψηλή βαθμολογία από την κριτική επιτροπή και βραβεύτηκαν τέσσερις καθηγητές, οι οικονομολόγοι Θάνος Καραμήτσας και Ελένη Μαρκοπούλου από το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού και η οικονομολόγος Γεωργία Γιωτοπούλου και ο Μηχανολόγος Γιώργος Βολοβότσης από το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου. Με την εξαιρετική δουλειά τους στην υλοποίηση του προγράμματος και τις επιτυχίες των μαθητών τους, οι καθηγητές αυτοί κατάφεραν να κερδίσουν τα σχολεία τους, τον τίτλο "Επιχειρηματικό Σχολείo – Entrepreneurial School" από το JA Europe.

Για την Ελλάδα "Επιχειρηματικό Σχολείο – Entrepreneurial School 2019" είναι το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, και "Επαγγελματικό Επιχειρηματικό Σχολείο –Vocational Entrepreneurial School 2019" το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου. Tα TES Awards απένειμε στους καθηγητές, η CEO του JA Europe, Caroline Jenner μαζί με τον Joao Santos, Υποδιευθυντή της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τα δύο ελληνικά σχολεία που διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως "Επιχειρηματικά Σχολεία" και για τους τέσσερις καθηγητές που οδήγησαν τα σχολεία τους σε αυτή τη σπουδαία διάκριση. Οι Έλληνες μαθητές και καθηγητές αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχονται από το JA Greece, θέτουν στόχους, τους υλοποιούν, επιβραβεύονται και στη συνέχεια απολαμβάνουν την επιτυχία τους. Σημασία δεν έχει μόνον ο προορισμός, αλλά και το ταξίδι! Αυτό το ταξίδι δίνει το εισιτήριο για τον επόμενο προορισμό, τον επόμενο στόχo", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece και Αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του JA Europe, Αργύρης Τζικόπουλος.

Οι επιτυχίες της περυσινής σχολικής χρονιάς (2018-2019) για τα δύο σχολεία ήταν:

Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού: 1ο Πανελλαδικό Βραβείο στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση "Saveat", Πανευρωπαϊκό Βραβείο "Εxcellence in IT Award" από την ΑΤ&Τ, Πανευρωπαϊκό "Leadership Award – Βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας" στο μαθητή της Γ’ Λυκείου, Αντιπρόεδρο της "Saveat", Στέλιο Μπουλιτσάκη – Λογοθέτη. 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου: 1ο Βραβείο Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Αθήνας (The Mall Athens) στη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση "Ποντοπόρεια – Hellenic Cargo Safety", πρόκριση στις 10 Καλύτερες Μαθητικές Εικονικής Επιχειρήσεις της Ελλάδας, κατάκτηση 4ης Πανελλαδικής Θέσης.

Καθηγητές Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού: "Μεγάλη χαρά και τιμή για το Σχολείο μας, επιστέγασμα της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας"



"Η βράβευση του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού από το Junior Achievement Europe ως "Επιχειρηματικό Σχολείο" της χρονιάς 2019 αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το Σχολείο μας. Η βράβευση αυτή είναι το επιστέγασμα της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού στον χώρο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για 12 συνεχή έτη", δήλωσαν οι καθηγητές Θ. Καραμήτσας, Ε. Μαρκοπούλου και Παναγιώτης Στατήρης, τονίζοντας: "Η επιτυχία του Ομίλου οφείλεται στα καινοτόμα προϊόντα που μαθητές και καθηγητές του Ομίλου δημιούργησαν, καθώς και στην εποικοδομητική συνεργασία τους με επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς. Η δράση του Ομίλου εντάσσεται στα προγράμματα του JA Greece τα οποία παρέχουν στους μαθητές μας το πλαίσιο για να ονειρευτούν και να δημιουργήσουν. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους συνεργάτες μας στο JA Greece, το οποίο με το πρόγραμμα "Εικονική Επιχείρηση" καλλιεργεί με βιωματικό τρόπο δεξιότητες απαραίτητες για την αγορά εργασίας και αναδεικνύει τόσο τα ταλέντα των μαθητών όσο και πτυχές της προσωπικότητάς τους. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας στα σχολεία της Ελλάδας".

Καθηγητές 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου: "Συγκινηθήκαμε και επιβεβαιωθήκαμε για τις μαθητικές επιχειρηματικές μας προσπάθειες"

"Ευχαριστούμε το JA Greece για την ευκαιρία που μας έδωσε να εκπροσωπήσουμε το σχολείο μας, το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ασπροπύργου, στο Ελσίνκι, στην παγωμένη Φιλανδία, στην εκδήλωση απονομής των TES AWARDS 2019 ως "The Vocational Entrepreneurial School 2019", για την Ελλάδα", δήλωσαν οι καθηγητές Γ. Γιωτοπούλου και Γ. Βολοβότσης και συνέχισαν: "Τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να περιγραφούν. Αρχικά αγχωθήκαμε, στη συνέχεια ενθουσιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε και επιβεβαιωθήκαμε για τις μαθητικές επιχειρηματικές μας προσπάθειες των τελευταίων δύο χρόνων και συνεχίζουμε… Γνωρίσαμε διαφορετικές κουλτούρες, δημιουργήσαμε σχέσεις, ανταλλάξαμε απόψεις με κοινό γνώμονα πάντα τις προκλήσεις στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Iδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία μας αφορά, αφού συμμετείχαμε παράλληλα στις εργασίες του συνεδρίου της "Εβδομάδας Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Δεξιοτήτων", που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάλαμε τα θεμέλια για μελλοντικές κοινές συνεργασίες με χώρες όπως Νορβηγία, Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, οι οποίες ενθουσιάστηκαν με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μας άλματα. Και βέβαια όλα αυτά τα καταφέραμε με την βοήθεια και τη στήριξη των μεντόρων μας, του Δήμου Ασπροπύργου, των τοπικών επιχειρήσεων και του σχολείου. Ευχόμαστε η ομάδα του JA Greece να μεγαλώσει με τη συμμετοχή όλο και περισσότερων σχολείων. Τελειώνοντας, θα κλείσουμε με τα λόγια ενός μαθητή κατά τη βράβευσή μας το 2019 στην Εμπορική Έκθεση της Αθήνας: "Δεν με νοιάζει τόσο το βραβείο, όσο αυτό που ζήσαμε!"

"Eικονική Επιχείρηση": Συνεχίζονται έως 31 Οκτωβρίου οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά

Οι εγγραφές για το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μαθητικής "Εικονικής Επιχείρησης 2019-2020" (για μαθητές/τριες 15 έως και 18 ετών) του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Junior Achievement Greece/Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, στο οποίο διακρίθηκαν οι συγκεκριμένοι καθηγητές και τα σχολεία τους, ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 31 Οκτωβρίου 2019. Η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εστάλη φέτος σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019. Την εγγραφή πραγματοποιεί ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://sen-programs.senja.gr/. Yπεύθυνη του προγράμματος "Εικονική Επιχείρηση" είναι η Ελένη Χελιώτη με την οποία επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές στο 213-0788600 και στο info@sen.org.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το έργο του JA Greece, που είναι παράρτημα του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement Worldwide, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.senja.gr. Κάθε χρόνο οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται με ενθουσιασμό και δημιουργούν πολύ έξυπνα προϊόντα και υπηρεσίες. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και τη φετινή σχολική χρονιά, καλή επιτυχία!