Ινδία: Η Adani Ports ολοκλήρωσε την εξαγορά της Karaikkal Port - Διαχειρίζεται πλέον 14 λιμάνια

Η Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Karaikal Port Private Ltd. μετά την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσής της, σύμφωνα με ανακοίνωση του βραχίονα του ομίλου του Ινδού δισεκατομμυριούχου Gautam Adani.

Το Εθνικό Δικαστήριο Εταιρικού Δικαίου ενέκρινε το σχέδιο για τη θυγατρική του ομίλου Adani να καταβάλει 14,85 δισ. ρουπίες (181 εκατ. δολάρια) στους πιστωτές, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

"Η Adani Ports θα δαπανήσει περαιτέρω 8,50 δισ. ρουπίες με την πάροδο του χρόνου για την αναβάθμιση των υποδομών προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τους πελάτες", δήλωσε ο Karan Adani, διευθύνων σύμβουλος της Adani Ports. "Προβλέπουμε να διπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του λιμανιού τα επόμενα πέντε χρόνια και να προσθέσουμε επίσης τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων για να το καταστήσουμε λιμάνι πολλαπλών χρήσεων".

Η Adani δήλωσε ότι η εξαγορά αποτελεί άλλο ένα ορόσημο για την εδραίωση της θέσης του διαχειριστή λιμένων ως το μεγαλύτερο μεταφορικό οργανισμό της Ινδίας, με την εταιρεία να λειτουργεί πλέον 14 λιμάνια.

Κατά το οικονομικό έτος 2022-23, το λιμάνι Karaikal διαχειρίστηκε 10 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Πρόκειται για ένα λιμάνι βαθέων υδάτων παντός καιρού στην ανατολική ακτή της Ινδίας που τέθηκε σε λειτουργία το 2009, περίπου 300 χιλιόμετρα (186 μίλια) νότια της πολιτείας Τσενάι της Ινδίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του λιμανιού Karaikal έρχεται καθώς ο όμιλος Adani προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά από μια δυσάρεστη έκθεση εμός short seller τον Ιανουάριο. Οι ισχυρισμοί της αμερικανικής Hindenburg Research για εκτεταμένη, πολυετή εταιρική απάτη στον όμιλο Adani εξαφάνισαν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία για την εταιρεία από τον Ιανουάριο.