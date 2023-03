ΗΠΑ: Τρένο που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε στη Μινεσότα - Εκκενώθηκε η γύρω περιοχή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:54

Eμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη Μινεσότα, στις βόρειες ΗΠΑ, και πολλά από τα βαγόνια της, που ήταν γεμάτα με αιθανόλη, τυλίχθηκαν στις φλόγες, δύο μήνες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν στον Οχάιο.

Οι τοπικές αρχές διέταξαν την εκκένωση της γύρω περιοχής.

Το τρένο της εταιρείας Burlington Northern Santa Fe (BNSF) εκτροχιάστηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (9.00 ώρα Ελλάδας) κοντά στην κωμόπολη Ρέιμοντ.

"Πυροσβέστες από το Ρέιμοντ και από πολλές άλλες γειτονικές πόλεις έσπευσαν στο σημείο, όπου πολλά από τα βαγόνια-δεξαμενές φλέγονται" ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Καντιγιόχι, ο Έρικ Τόλεφσον. Κάποια από τα βαγόνια μετέφεραν "ένα είδος αιθανόλης" και άλλα ήταν γεμάτα με σιρόπι καλαμποκιού.

Οι αρχές διέταξαν την εκκένωση της γύρω περιοχής σε ακτίνα 800 μέτρων ενώ συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς το Ρέιμοντ.

🔥JUST IN: #BNSF train carrying ethanol in Raymound #Minnesota derails and catches fire. Burlington Northern Santa Fe says 22 cars from the train have come off the tracks. An evacuation area of ½ mile was established around the crash site. #trainderailment pic.twitter.com/5iDE8oNrpe