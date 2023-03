H Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (SMFL) αποκτά μερίδιο στην LCI, θυγατρική αεροπορική εταιρεία του Libra Group

Το Libra Group, ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος του οποίου οι θυγατρικές κατέχουν και λειτουργούν περιουσιακά στοιχεία σε σχεδόν 60 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (SMFL) συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 35% της θυγατρικής του στον τομέα των αερομεταφορών, LCI. Επιπλέον, η SMFL και το Libra Group σχεδιάζουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες της LCI κατά 1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια με σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

"Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την SMFL, έναν παγκόσμιο οραματικό οργανισμό με πλούσια και πολύχρονη ιστορία. Κάθε στέλεχος στην SMFL με το οποίο έχουμε συνεργαστεί, έχει επιδείξει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού, ηθικού και δεοντολογικού χαρακτήρα, καθώς και βαθιά δέσμευση στη βιωσιμότητα και τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι αυτές οι κοινές αξίες που θα δημιουργήσουν μια διαχρονική συνεργασία", τόνισε ο εκτελεστικός πρόεδρος του Libra Group κ. Γιώργος Μ. Λογοθέτης. "Αναμένουμε να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την SMFL με την πάροδο των ετών, καθώς οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και το σύστημα αξιών μας είναι εντυπωσιακά παρόμοια. Οι δυνατότητες συνεργασίας είναι ατελείωτες, από την αεροπορία έως τη ναυτιλία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για πολλά χρόνια και σε αρκετούς κλάδους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο."

Η πρώτη συνεργασία της LCI με την SMFL ξεκίνησε το 2020 με την έναρξη μιας κοινοπραξίας χρηματοδοτικής μίσθωσης ελικοπτέρων αξίας 230 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ με 19 ελικόπτερα επόμενης γενιάς. Έκτοτε, η κοινοπραξία έχει επεκταθεί και πλέον διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 50 αεροσκαφών, η αξία του οποίου ξεπερνάει τα 550 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Εκτός από αυτή τη συναλλαγή, ανώτεροι εκπρόσωποι του Libra Group και της SMFL υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο που θα χρησιμεύσει για την περαιτέρω εδραίωση της στενής επιχειρηματικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο ομίλων. Libra Group και SMFL σκοπεύουν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε πρόσθετους κλάδους και επιχειρηματικές δραστηριότητες του Libra Group.

Ο κ. Masaki Tachibana, πρόεδρος της SMFL, δήλωσε ότι "αδράξαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια σημαντική επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της LCI και να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με το Libra Group, έναν επιχειρηματικό εταίρο που έχει ήδη κερδίσει το σεβασμό και το θαυμασμό μας. Η επένδυση της SMFL στην LCI είναι το επόμενο βήμα σε αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι μια σειρά από στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των ελικοπτέρων και σχετικών επιχειρηματικών κλάδων και θα επιτρέψει και στους δύο εταίρους, να ενισχύσουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες της LCI. Το Libra Group μοιράζεται τις αξίες και τη δέσμευσή μας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και βλέπουμε πολλές συναρπαστικές ευκαιρίες μπροστά μας για συνεργασία, καινοτομία και αντίκτυπο στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε".

Το Libra Group επενδύει στην καινοτομία σε έξι επιχειρηματικούς κλάδους: ναυτιλία, αεροπλοΐα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φιλοξενία, ακίνητα και διαφοροποιημένες επενδύσεις.

Οι πρόσφατες αγορές ηλεκτρικών αεροσκαφών από την LCI, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν η συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2023 με την Elroy Air, μια εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων αυτόνομων συστημάτων αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, για την απόκτηση έως και 40 αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) Chaparral της εταιρείας. Τον Απρίλιο του 2022, η LCI υπέγραψε συμφωνία με την BETA Technologies για την απόκτηση έως και 125 υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL).

Μετά την παράδοση όλων των νέων παραγγελιών, η LCI θα διαθέτει στόλο σχεδόν 350 αεροσκαφών που θα μισθώνονται σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Jaspal Jandu, Διευθύνων Σύμβουλος της LCI, πρόσθεσε πως "η LCI είναι στην ευχάριστη θέση να επεκτείνει και να εδραιώσει τη σχέση της με την SMFL μέσω αυτής της συναλλαγής. Δεδομένων των κοινών αξιών και της κουλτούρας μας, αποτελεί ιδανικό συνεργάτη καθώς ξεκινάμε το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής μας. Μαζί σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη θέση της LCI ως κορυφαίου παρόχου λύσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδότησης και επενδύσεων στον κλάδο των αερομεταφορών".

Από το 2004 που το Libra Group ίδρυσε την LCI, η τελευταία έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων ΗΠΑ στις αγορές αεροπλοΐας. Η LCI έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό επιτυχούς πλοήγησης στους κύκλους της αγοράς και πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών των πελατών. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν την πώληση - ορόσημο 21 αεροσκαφών αξίας 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ το 2007, ακολουθούμενη από μια παραγγελία 400 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για έναν στόλο ελικοπτέρων Leonardo το 2012, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπηρεσία μέχρι σήμερα.

Η LCI παρέχει υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης σε φορείς εκμετάλλευσης, κυβερνήσεις και τελικούς χρήστες παγκοσμίως. Μέσω συνεργασιών με ηγέτες του κλάδου, η LCI διατηρεί ένα στόλο νέων, σύγχρονων αεροπορικών μέσων προσανατολισμένο στο μέλλον. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται σε κρίσιμης σημασίας και κοινωνικά υπεύθυνους τομείς, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (EMS), η έρευνα και διάσωση (SAR) και η υπεράκτια αιολική ενέργεια.