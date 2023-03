ΗΠΑ: Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στον Λευκό Οίκο η επέτειος της 25ης Μαρτίου

Με λαμπρότητα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ελληνισμό, καθώς η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση πέρα από τον ισχυρό επικοινωνιακό της χαρακτήρα, προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στην ελληνοαμερικανική κοινότητα για να μεταφέρει μηνύματα στην αμερικανική πολιτική ηγεσία.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν εμφανίστηκε καταχειροκροτούμενος στην αίθουσα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο. Λίγο νωρίτερα, οι δύο πλευρές είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος φέρεται να ζήτησε τη στήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση των θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε ελπιδοφόρα τη μεταστροφή του κλίματος που παρατηρείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτή η αναθέρμανση πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων και τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο.

Once again @WhiteHouse honors the Greek-American Community – a family with roots in Hellas, in Cyprus, in Asia Minor. Thank you, President @JoeBiden for your love of the Ecumenical Patriarchate, Greece, Cyprus+Hellenism. And for your support of a rules-based, international order. pic.twitter.com/qsvX6T87dM