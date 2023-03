ΕΕ: Συμφωνία για πιο φιλόδοξους στόχους (42,5%) χρήσης ΑΠΕ έως το 2030

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09:20

Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία την Πέμπτη για πιο φιλόδοξους στόχους για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έως το 2030, έναν βασικό παράγοντα στα σχέδια της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την απομάκρυνση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Οι χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι μέχρι το 2030, η ΕΕ θα αντλεί το 42,5% της ενέργειάς της από ΑΠΕ (σε σχέση με τον τρέχοντα στόχο της ΕΕ για μερίδιο 32% των ΑΠΕ έως το 2030), όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, ανέφερε ο ευρωβουλευτής Μάρκους Πίπερ σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία με τη σουηδική προεδρία: δεσμευτικός στόχος το 42,5% για τις ΑΠΕ έως το 2030. Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης. Η βιομάζα παραμένει κατά 100% ανανεώσιμη. Εξέταση του ορισμού του πράσινου υδρογόνου και πολλά ακόμη. Μια καλή μέρα για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης".

