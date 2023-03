Ασκήσεις πρωτοκόλλου για την υποδοχή του Καρόλου

Τη Γερμανία επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος για να επισκεφθεί σε αυτό το αξίωμα. Οι άνθρωποι του πρωτοκόλλου προετοιμάζονται και αγωνιούν αν θα πάνε όλα καλά χωρίς "ολισθήματα".

Το κόκκινο χαλί μήκους 15 μέτρων βρίσκεται ήδη φρεσκοπλυμένο και τυλιγμένο στην κεντρική είσοδο του προεδρικού Μεγάρου Bellevue για τους υψηλούς προσκεκλημένους. Πρόκειται ουσιαστικά για νοικιασμένο χαλί από μια εταιρεία που ξεκίνησε ως εργοστάσιο κατασκευής γραβατών αλλά στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην ενοικίαση κόκκινων χαλιών. Ζήτησε μάλιστα να μείνει κρυφό το όνομά της για δικούς της λόγους. Σε κάθε περίπτωση ο βασιλιάς Κάρολος με τη σύζυγό του Καμίλα θα περπατήσουν πάνω σε αυτό το χαλί, θα εισέλθουν στο μέγαρο και θα καθίσουν μαζί στο τραπέζι όπου θα υπογράψουν στο βιβλίο υψηλών επισκεπτών.Ήδη έχει αποφασιστεί ποιος υπάλληλος της προεδρίας θα βοηθήσει με την καρέκλα, ώστε ο βασιλιάς να μην χρειάζεται να μετακινείται τόσο πολύ.

Πρωτόκολλο, η πεμπτουσία της επίσκεψης

Όλα αυτά και πολλά άλλα, μικρά και μεγάλα, ουσιώδη και επουσιώδη για κοινούς θνητούς, εμπίπτουν στην ευθύνη του Κάι Μπάλντο, επικεφαλής πρωτοκόλλου στο Bellevue. Είναι αυτός που θα φροντίσει έτσι ώστε όλα να πάνε καλά σε αυτήν την επίσκεψη, σχολαστικά σχεδιασμένη μαζί με άλλες υπηρεσίες υπουργείων κι άλλων αρχών μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια. "Είναι μια απαιτητική εργασία, αλλά δίνει χαρά όταν πετυχαίνει", λέει ο ίδιος προτιμώντας να μην πολυτονίζει το "όταν". Ο Μπάλντο, 50 ετών, κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και πεντέμισι χρόνια. Πριν από αυτή τη θέση εργαζόταν στο υπουργείο Εξωτερικών και γνωρίζει πολύ καλά την όμορφη, αλλά μερικές φορές και περίπλοκη τέχνη της διπλωματικής ευγένειας και τελετουργίας. Και για όσους δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται ή δεν μπορούν να φανταστούν με τι καταπιάνεται αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να βγάλουν από το μυαλό τους πρωτόκολλα συγκεντρώσεων μιας ονομαστικής εορτής ή διαδικασίες πρωτοκόλλου σε διεθνείς διασκέψεις, όπως η Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Εδώ πρόκειται για μια επίσημη επίσκεψη ενός ανώτατου άρχοντα και δη βασιλέως. Πρόκειται για μια επίσημη τελετή με πρωταρχικό στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αμήχανων στιγμών ή και δυσαρέσκειας. "Ένα πρωτόκολλο σημαίνει πρωτόκολλο, όταν λειτουργεί" είχε πει κάποιος προκάτοχος του Μπάλντο. Αλλά πού μπορεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος; Αίφνης στην ανταλλαγή δώρων, κι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δένδρο. Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ η Β', η μητέρα του βασιλιά Καρόλου, επισκέφθηκε το Bellevue το 2015, ο τότε πρόεδρος Γιόαχιμ Γκάουκ τής χάρισε έναν πίνακα ζωγραφικής με τον τίτλο "Άλογο σε βασιλικό μπλε" της Nικόλ Λάιντενφροστ. Απεικόνιζε τη νεαρή Ελισάβετ καβάλα σε μπλε άλογο μαζί με τον πατέρα της, τον βασιλιά Γεώργιο τον ΣΤ', ο οποίος ήταν ζωγραφισμένος πολύ κίτρινος. Προφανώς πολύ "νεο-εξπρεσιονιστικός" και όχι μόνο για τους κριτικούς τέχνης των βρετανικών εφημερίδων ταμπλόιντ.

Σαν κομμάτι για πιάνο για 4 χέρια

Η βασίλισσα είπε στον Γκάουκ: "Είναι παράξενο χρώμα για άλογο" (it´s a strange colour for a horse). Στη συνέχεια, δείχνοντας τον πίνακα, ρώτησε αν υποτίθεται ότι αυτός είναι ο πατέρας της. "Ναι", απάντησε ένας εμφανώς απογοητευμένος Γκάουκ. Σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει, ο πρίγκιπας Φίλιππος ρώτησε τη σύζυγό του, εάν δεν αναγνώρισε τον πατέρα της. "Όχι, όχι ακριβώς" (not, not quite), είπε η βασίλισσα. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Γκάουκ προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή στο δεύτερο δώρο του, γλυκά από την πόλη Λύμπεκ: "΄Αν δεν σας αρέσει, πάρτε αυτό με αμυγδαλόπαστα" είπε. Θα πείτε, και τι έγινε… Αλλά στη γλώσσα του πρωτοκόλλου κάτι τέτοιο κατατάσσεται στις αποτυχίες, σε "ολίσθημα πρωτοκόλλου". Και η λεγόμενη επιτροπή επιλογής δώρων, στην οποία ανήκουν το υπουργείο Εξωτερικών και το γραφείο του προέδρου, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Καρόλου. Το αναλυτικό πρόγραμμα του βασιλικού ζεύγους έχει βγει στη δημοσιότητα. Τρεις ημέρες θα διαρκέσει η επίσκεψη. Διάστημα που μεγιστοποιεί την πιθανότητα ενός "ολισθήματος πρωτοκόλλου". Εδώ συναντώνται, ή ακόμη και συγκρούονται, δύο κόσμοι πρωτοκόλλου, το συγκρατημένο, ίσως και επαρχιώτικο γερμανικό τελετουργικό, με τα λαμπρά "ήθη και έθιμα" της βρετανικής αυλής.

Γι' αυτό και στο Bellevue συγκρίνουν τις προετοιμασίες με τη σύνθεση ενός κομματιού για πιάνο για 4 χέρια. Όπου ο προσκεκλημένος παίζει κι αυτός μαζί. Εκτός από την παραδοσιακή υποδοχή στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, ένα άλλο σημείο υψηλού συμβολισμού (και πρωτοκόλλου) θα είναι η ομιλία του Καρόλου στην ολομέλεια της Βουλής. Η Ελισάβετ στις πέντε επίσημες επισκέψεις της και σε άλλες τόσες σε κατώτερο επίπεδο πρωτοκόλλου, και τι δεν είχε δει. Τη βιοτεχνία πορσελάνης Nymphenburg, την όπερα "Rosenkavalier" στο Μόναχο, τη Βασιλική Σκοτσέζικη Φρουρά Dragoon Guards στο στρατιωτικό πεδίο ασκήσεων κοντά στο Φάλινγκμπόστελ της Κάτω Σαξονίας, ένα φούρνο στο Πότσνταμ. Αλλά δεν είχε μιλήσει ποτέ στην Μπούντεσταγκ. "Δεν ζητήθηκε" απαντούν οι άνθρωποι του πρωτοκόλλου. Και το ενδυματολογικό πρωτόκολλο; "Αυτή την φορά επελέγη το φράκο" λέει ο Μπάλντο, "δίνει πιο εορταστική πινελιά". Αλλά έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, αφήνει πολύ χώρο για τα παράσημα.

Ειρήνη Αναστασοπούλου/dpa/SZ



Πηγή: Deutsche Welle