Η First Citizens εξαγόρασε τα δάνεια και τις καταθέσεις της Silicon Valley Bank

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:40

Στην εξαγορά όλων των δανείων και των καταθέσεων της Silicon Valley Bank προχώρησε η First Citizens Bank & Trust Co σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπoνδιακής Αρχής Εγγύησης Καταθέσεων FDIC.

Η σημερινή συναλλαγή περιελάμβανε την αγορά περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων των περιουσιακών στοιχείων της Silicon Valley, με discount 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και όλων των καταθέσεων ύψους 119 δισ. δολαρίων. Περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση της FDIC για εκποίηση.

Παράλληλα η FDIC, από αυτή τη συναλλαγή απέκτησε το δικαίωμα ανατίμησης στη μετοχή της First Citizens έως και 500 εκατ. δολάρια.

Τα 17 υποκαταστήματα της Silicon Valley θα λειτουργήσουν πλέον ως First Citizens από σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι πελάτες της SVB θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τα καταστήματα που τους εξυπηρετούσαν μέχρι σήμερα ώσπου να λάβουν σχετική ειδοποίηση ότι έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή του συστήματος και να επιτρέπεται η εξυπηρέτηση πελατών σε όλα τα καταστήματα.

Οι καταθέτες της Silicon Valley θα γίνουν αυτόματα καταθέτες της First–Citizens Bank & Trust Company. Όλες οι καταθέσεις που αναλαμβάνει η First–Citizens Bank & Trust Company θα συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένες από την FDIC μέχρι το διασφαλισμένο όριο.

Από τις 10 Μαρτίου 2023, η Silicon Valley είχε περίπου 167 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό και περίπου 119 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές καταθέσεις.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r