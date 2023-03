Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους μετά την αποπομπή του υπ. Άμυνας

Χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στον δρόμο σήμερα το βράδυ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του υπουργού Άμυνας, ο οποίος είχε προτρέψει την κυβέρνηση να σταματήσει ένα ιδιαίτερα αμφισβητούμενο σχέδιο για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος.

Το τηλεοπτικό υλικό του Reuters δείχνει μεγάλα πλήθη να μπλοκάρουν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ καθώς και μια ομάδα διαδηλωτών να ανάβει φωτιά στη μέση του αυτοκινητόδρομου.

Protestors starting a bonfire on Tel Aviv’s main highway - spontaneous mass protests have broken out in Tel Aviv and Jerusalem following Netanyahu’s firing of Defence Minister Gallant pic.twitter.com/B8RzefxhxN