Ο Μπιλ Άκμαν προειδοποιεί ξανά για μαζική φυγή καταθέσεων

Η εκροή καταθέσεων από τις αμερικανικές τράπεζες αναμένεται να επιταχυνθεί, εκτιμά ο διάσημος μεγαλοεπενδυτής Μπιλ Άκμαν, μετά τις αποστάσεις που πήρε χτες η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν για την προστασία των καταθετών, σε συνδυασμό με τη νέα αύξηση επιτοκίων της Fed.

"Περάσαμε από τη σιωπηρή υποστήριξη των καταθετών στη ρητή δήλωση Γέλεν ότι δεν εξετάζεται πλήρης εγγύηση, με τα επιτόκια να αυξάνονται πλέον στο 5%", έγραψε ο Άκμαν σε μακροσκελή ανάρτηση που έκανε στο Twitter.

Σημειώνεται ότι η ΥΠΟΙΚ Γέλεν δήλωσε χτες ότι δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο πλήρους προστασίας των καταθέσεων από την αρμόδια ομοσπονδιακή επιτροπή (FDIC) πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 250.000 δολαρίων, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι αμερικανοί αξιωματούχοι μελετούν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επεκτείνουν προσωρινά την κάλυψη.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Pershing Square ωστόσο, "απαιτείται μια προσωρινή εγγύηση των καταθέσεων σε όλο το σύστημα ώστε να σταματήσει η αιμορραγία", καθώς όπως υποστηρίζει ο Άκμαν "όσο περισσότερο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, τόσο πιο μόνιμη θα είναι η ζημιά στις μικρότερες τράπεζες και τόσο πιο δύσκολο να ανακτήσουν τους πελάτες τους".

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Μπιλ Άκμαν έγραψε:

"Χτες (σ.σ. προχτές) η υπουργός Γέλεν έκανε καθησυχαστικά σχόλια που οδήγησαν την αγορά και τους καταθέτες να πιστέψουν ότι όλες οι καταθέσεις ήταν πλέον σιωπηρά εγγυημένες. Αυτό σε συνδυασμό με μια διαρροή που υποστήριζε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η FDIC και η υπουργός Γέλεν αναζητούσαν έναν τρόπο να εγγυηθούν όλες τις καταθέσεις καθησύχασαν τον τραπεζικό τομέα και τους καταθέτες.

Σήμερα το απόγευμα (σ.σ. χτες), η υπουργός Γέλεν οπισθοχώρησε από τη σιωπηρή υποστήριξη προς τις μικρές τράπεζες και τους καταθέτες, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν εξετάζονται εγγυήσεις καταθέσεων σε όλο το σύστημα.

Από τη σιωπηρή υποστήριξη των καταθετών περάσαμε στη ρητή δήλωση Γέν ότι δεν εξετάζεται καμία εγγύηση με τα επιτόκια να αυξάνονται τώρα στο 5%. Το 5% είναι ένα όριο που καθιστά τις τραπεζικές καταθέσεις πολύ λιγότερο ελκυστικές. Θα εκπλαγώ αν οι εκροές καταθέσεων δεν επιταχυνθούν άμεσα.

Απαιτείται προσωρινή εγγύηση καταθέσεων σε όλο το σύστημα για να σταματήσει η αιμορραγία. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η αβεβαιότητα, τόσο πιο μόνιμη θα είναι η ζημιά για τις μικρότερες τράπεζες και τόσο πιο δύσκολο να ανακτήσουν τους πελάτες τους."

Yesterday, @SecYellen made reassuring comments that led the market and depositors to believe that all deposits were now implicitly guaranteed. That coupled with a leak suggesting that @USTreasury, @FDICgov and @SecYellen were looking for a way to guarantee all deposits reassured… https://t.co/GqaP5LYpza