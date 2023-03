Νέο ράπισμα Μενέντεζ σε Τουρκία: Δεν αξίζει να αποκτήσει τα F-16

Νέα σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας ενώπιον μάλιστα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Μενέντεζ μέσα σε 90 μόλις δευτερόλεπτα παρουσίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας στη συνέχεια κατέληξε ότι "δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16".

Ο Γερουσιαστής επέκρινε την Τουρκία για τη στάση της απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις σχέσεις με την Ελλάδα, την καθυστέρηση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

Ρώτησε τον υπ. Εξωτερικών "πώς ονομάζετε μια τέτοια χώρα" για να λάβει την απάντηση από τον Άντονι Μπλίνκεν: "Ένας δύσκολος σύμμαχος". Τότε ο κ. Μενέντεζ κατέληξε: "H Άγκυρα δεν αξίζει να αποκτήσει τα F-16"

Δείτε την παρέμβαση Μενέντεζ:

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks "What do you call such a country?” Blinken responds: "A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU