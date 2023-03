Bloomberg: Οι επενδυτές στα "κουρεμένα" ομόλογα AT1 της Credit Suisse γνώριζαν τον κίνδυνο

Η είδηση ότι ομόλογα τύπου AT1 της Credit Suisse συνολικής αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να εκμηδενιστούν σε αξία αναστάτωσε τις ήδη ταραγμένες παγκόσμιες αγορές και οδηγεί σε μεγάλη πτώση του συγκεκριμένου είδους χρέους, ξεκινώντας από τις ασιατικές συναλλαγές από το πρωί της Δευτέρας. Οι κίνδυνοι ωστόσο από την αγορά του συγκεκριμένου είδους τίτλων αναφέρονταν ξεκάθαρα από την τράπεζα κατά την έκδοσή τους.

Λάβετε ως παράδειγμα το perpetual bond απόδοσης 9,75% της ελβετικής τράπεζας. Τα έγγραφα έκδοσης για τα "Perpetual Tier 1 Contingent Write-down Capital Notes" αναφέρουν ότι σε περίπτωση απομείωσης αξίας, ολόκληρο το κεφάλαιο θα μειωθεί στο μηδέν, οι κάτοχοι θα έχουν παραιτηθεί αμετάκλητα από τα δικαιώματά τους για αποπληρωμή της αξίας των τίτλων και τα χρεόγραφα θα ακυρωθούν οριστικά.

Τέτοια γεγονότα μπορεί να προκληθούν από διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του εάν η αρμόδια ρυθμιστική αρχή έχει αποφασίσει ότι η απομείωση του ομολόγου είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα ή η πτώχευση της Credit Suisse, σημειώνεται στα σχετικά έγγραφα.

Ο Jeffrey Gundlach της DoubleLine Capital ανέφερε σε μια σειρά από tweets του ότι οι ομολογιούχοι δεν μπορούν να κατηγορούν εν προκειμένων κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους.

Bloomberg reports the gunslingers who foolishly kept holding Credit Suisse’s bail-in bonds are angry they are being wiped out. Seriously? Put on your big boy pants and look in the mirror. That’s where the "blame” lies. Learn how to manage risk!