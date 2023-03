Credit Suisse: "Κούρεμα" ομολόγων AT1 αξίας $17,3 δισ. μετά την εξαγορά από τη UBS

Ομόλογα αξίας 16 δισ. ελβετικών φράγκων (17,3 δισ. δολάρια) της Credit Suisse έχουν μηδενική αξία μετά την εξαγορά της τράπεζας από την ανταγωνίστριά της UBS έναντι 3 δισ. φράγκων.

Η συμφωνία θα προκαλέσει μια "πλήρη απομείωση" των ομολόγων ΑΤ1 της τράπεζας, προκειμένου να αυξηθεί το βασικό κεφάλαιο, ανέφερε η ελβετική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή FINMA σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτή η διαγραφή ομολόγων είναι η μεγαλύτερη απώλεια που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά AT1 -ύψους 275 δισ. δολαρίων- επισκιάζοντας κατά πολύ τις απώλειες περίπου 1,35 δισ. ευρώ που υπέστησαν οι κάτοχοι ομολόγων κατώτερης εξασφάλισης της ισπανικής τράπεζας Banco Popular το 2017, όταν απορροφήθηκε από την Banco Santander SA για να αποφευχθεί η κατάρρευση.

Τα ομόλογα AT1 εισήχθησαν στην Ευρώπη μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 για να απορροφούν τους κραδασμούς από την πτώχευση τραπεζών. Έχουν σχεδιαστεί είτε για να επιβάλλουν μόνιμο "κούρεμα" στους ομολογιούχους ή είτε για να μετατρέπονται σε ίδια κεφάλαια εάν οι δείκτες κεφαλαίου μιας τράπεζας πέσουν κάτω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο, στηρίζοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό της.

Οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι ένα λεγόμενο bail-in θα είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση των AT1, ενώ το ανώτερο χρέος που εκδίδεται από τη Credit Suisse Group θα μετατρεπόταν σε μετοχικό κεφάλαιο για την τράπεζα.

Η Pacific Investment Management Co., η Invesco Ltd. και η BlueBay Funds Management Co. SA ήταν μεταξύ των πολλών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων που κατείχαν ομόλογα AT1 της Credit Suisse, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι συμμετοχές τους ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή να έχουν πωληθεί εξ ολοκλήρου από τις τελευταίες κανονιστικές καταθέσεις τους.

Τα ομόλογα διαπραγματεύονταν ήδη από την Παρασκευή σε επίπεδα που συνήθως αφορούν εταιρείες που πρόκειται να χρεοκοπήσουν.

