To YouTube επανέφερε το κανάλι του Ντόναλντ Τραμπ

Η μητρική του YouTube, Alphabet, ανακοίνωσε σήμερα την άρση των περιορισμών στο κανάλι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είχε θέσει σε αναστολή για περισσότερα από δύο χρόνια μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα φέτος η Meta Platforms είχε επαναφέρει τους λογαριασμούς του Τραμπ στο Facebook και στο Instagram, ενώ ο λογαριασμός του στο Twitter έχει αποκατασταθεί από τον περασμένο Νοέμβριο από τον νέο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Έλον Μασκ.

"Αξιολογήσαμε προσεκτικά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο βίας στον πραγματικό κόσμο, σταθμίζοντας με τη δυνατότητα των ψηφοφόρων να ακούν εξίσου τους σημαντικούς εθνικούς υποψηφίους ενόψει εκλογών", αναφέρει μεταξύ άλλων το YouTube σε tweet.

2/ This channel will continue to be subject to our policies, just like any other channel on YouTube.