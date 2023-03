Η Credit Suisse βρήκε "σωσίβιο" - Τώρα πρέπει να ξανακερδίσει πελάτες

Το "σωσίβιο” των 54 δισ. δολαρίων που εξασφάλισε η Credit Suisse Group AG την Πέμπτη τής δίνει μια ευκαιρία να παλέψει για την ανάκαμψή της. Ωστόσο, ορισμένοι πελάτες της δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια.

Στην Ασία, ορισμένοι μεγάλοι πελάτες συνέχισαν να περιορίζουν την έκθεσή τους εν μέσω της αναταραχής που ξέσπασε αυτήν την εβδομάδα. Στη Μέση Ανατολή, ορισμένοι πελάτες ζήτησαν από την τράπεζα να μετατρέψει τις καταθέσεις τους σε μετρητά σε κρατικούς τίτλους και ομόλογα. Και στη Γερμανία, ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων αποκαλύπτει ότι προσεγγίστηκε από πελάτες της Credit Suisse που θέλουν να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους από την ελβετική τράπεζα στην εταιρεία του, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Αυτή η απώλεια πελατών, εάν διευρυνθεί, θα καταστήσει την ανάταξη της τράπεζας που επιχειρεί ο διευθύνων σύμβουλος Ulrich Koerner και η ομάδα του πολύ πιο δύσκολη. Η αναχαίτιση της εδώ και πολλούς μήνες αποχώρησης πελατών είναι κρίσιμη για την ανάκαμψη της κλυδωνιζόμενης ελβετικής τράπεζας, που είδε τις καθαρές εκροές της να αγγίζουν τα 110,5 δισ. ελβετικά φράγκα (119 δισ. δολάρια) το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

"Θέλουμε να ανακτήσουμε όλα όσα χάσαμε”, δήλωσε ο Koerner κατά τη διάρκεια διάσκεψη με τους επενδυτές την Τρίτη. "Και όταν το επιτύχουμε, θα προχωρήσουμε παραπέρα και θα αναπτύσσουμε εκ νέου την εταιρεία”, πρόσθεσε.

Η τράπεζα δηλώνει επίμονα ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα και το "σωσίβιο” που έλαβε απλώς την ενισχύει. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές ποιες είναι οι συνολικές ροές προς την τράπεζα ή εάν το "σωσίβιο” βοηθά στην προσέλκυση πελατών.

Πυρετώδεις οι επαφές των στελεχών

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη της τράπεζας καλούν πυρετωδώς τους πελάτες της προκειμένου να τους καθησυχάσουν. Η δε τράπεζα προσφέρει επιτόκια καταθέσεων σημαντικά υψηλότερα από αυτά των ανταγωνιστών για να προσελκύσει κεφάλαια, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

"Στις συνομιλίες μας με πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες, λαμβάνουν ισχυρή υποστήριξη όσον αφορά την τράπεζα και τους υπαλλήλους μας”, ανέφερε η Credit Suisse σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: "Είμαστε πλήρως εστιασμένοι στο να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές και λύσεις".

Ωστόσο, ορισμένες πολύ εύπορες οικογένειες της Ασίας που διατηρούσαν περιουσιακά στοιχεία εκτός της ασιατικής αγοράς επιτάχυναν την αποχώρησή τους από την ελβετική τράπεζα αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τρία μεγάλα γραφεία που έκαναν κράτηση εκτός Ασίας επιτάχυναν την αποχώρησή τους από την ελβετική τράπεζα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τρία μεγάλα οικογενειακά γραφεία που διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία ύψους δισεκατομμυρίων και πολλούς τραπεζίτες με έδρα στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα οικογενειακό γραφείο στην περιοχή σχεδιάζει να μειώσει έως και το 30% των κεφαλαίων που έχει τοποθετημένα στην ελβετική τράπεζα, καθώς δεν έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι μη Ελβετοί πελάτες θα προστατευθούν σε περίπτωση κατάρρευσης, αναφέρει πηγή του Bloomberg.

Ανάλογες κινήσεις και διαθέσεις πελατών της Credit Suisse αποκαλύπτουν επίσης και τραπεζικά στελέχη και εξωτερικοί σύμβουλοι της ελβετικής τράπεζας, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους προκειμένου να προστατεύσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις που διατηρούν μαζί της.

Ορισμένοι πελάτες στη Μέση Ανατολή ζήτησαν επίσης από την τράπεζα να μετατρέψει τις καταθέσεις τους σε μετρητά σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, δίνοντάς τους κίνητρο να διατηρήσουν τα κεφάλαιά τους στην τράπεζα, σύμφωνα με έτερη πηγή του Bloomberg. Αλλά και διαχειριστές πλούτου στην Ευρώπη έκαναν λόγω για εκροές κεφαλαίων από την ελβετική τράπεζα την Πέμπτη.

Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο, με έναν σύμβουλο αρκετών τραστ να επισημαίνει ότι συνέστησε στους πελάτες του να διατηρήσουν τις καταθέσεις τους στην ελβετική τράπεζα, παρότι υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο όριο που καλύπτουν οι κανόνες της χώρας για την εγγύηση καταθέσεων. Δήλωσε πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει περίπτωση η ελβετική κυβέρνηση να αφήσει την Credit Suisse να καταρρεύσει.

Συνεχίζονται οι δύσκολοι μήνες

Η πρόσφατη φυγή πελατών κινδυνεύει να διευρύνει την τάση που επικρατεί εδώ και αρκετούς μήνες στους κόλπους της ελβετικής τράπεζας. Τον Νοέμβριο, η Credit Suisse ανακοίνωσε ότι είχε απωλέσει περίπου 84 δισ. ελβετικά φράγκα από διάφορα τμήματα, όπως η βασική δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας τις πρώτες εβδομάδες του δ’ τριμήνου του 2022, αφότου ένα μπαράζ ανησυχιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την οικονομική υγεία της τρόμαξε τους πελάτες της. Ως εκ τούτου εκφράζονται ανησυχίες ότι η συνέχιση των εκροών θα μπορούσε να επιφέρει μόνιμη ζημιά στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της ελβετικής τράπεζας που ήδη εμφάνισε ζημιές προ φόρων πέρυσι.

Οι εκροές, άλλωστε, δεν έχει καταστεί δυνατόν να αντιστραφούν ούτε αυτόν τον μήνα, αν και έχουν σταθεροποιηθεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, την ίδια ημέρα που ο διευθύνων σύμβουλος, Ulrich Koerner, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι η τράπεζα σημείωσε εισροές κεφαλαίων τη Δευτέρα. Μια ημέρα αργότερα, οι μετοχές της τράπεζάς του υποχώρησαν, καθώς ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχός της απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενισχύσει το ποσοστό συμμετοχής του, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών που βρίσκονταν ήδη σε εγρήγορση μετά την κατάρρευση τριών περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ σε διάστημα μερικών ημερών.

Η υποστήριξη των αντισυμβαλλομένων της Credit Suisse θα είναι επίσης κρίσιμη. Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ μειώνουν την άμεση έκθεσή τους στην Credit Suisse εδώ και μήνες, καθώς η ελβετική τράπεζα βίωνε τη μια κρίση μετά την άλλη. Τράπεζες όπως η JPMorgan Chase & Co., η Bank of America Corp. και η Citigroup Inc. έχουν δηλώσει στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ότι τα ανοίγματά τους στην ελβετική τράπεζα είναι πλέον ελάχιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Εν τω μεταξύ, αυτή την εβδομάδα, και η γαλλική BNP Paribas SA προχώρησε επίσης στη μείωση της έκθεσής της, ενημερώνοντας τους πελάτες της ότι δεν θα αποδέχεται πλέον τις λεγόμενες καινοτομίες, όπου η BNP καλείται να συμμετάσχει σε συμβόλαια παραγώγων όπου η Credit Suisse είναι αντισυμβαλλόμενος, σύμφωνα με άλλες πηγές του Bloomberg

Τα ομόλογα

Όλες αυτές οι εξελίξεις αποδίδονται εν μέρει στο γεγονός ότι παρά την ανακοίνωση της Πέμπτη, που έχει μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τη ρευστότητα της τράπεζας, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί η Credit Suisse να αναδιαρθρώσει επιτυχώς τις δραστηριότητές της. Μετά από ένα αρχικό ράλι 40%, η μετοχή της τράπεζας στη συνέχεια απώλεσε ορισμένα από τα κέρδη της, ενώ το κόστος ασφάλισης του χρέους της τράπεζας έναντι χρεοκοπίας αυξήθηκε, καθώς αυξανόταν ο κίνδυνος για τα ομόλογά της.

Το "σωσίβιο” ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας "θα πρέπει να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της άμεσης πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Credit Suisse", δήλωσε ο Jerry del Missier, επικεφαλής επενδύσεων στην Copper Street Capital και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Barclays Plc. Αλλά "δεν εξαφανίζει τα δομικά της προβλήματα", πρόσθεσε.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι αναλυτές έχουν αρχίσει να σκιαγραφούν δυσοίωνες εναλλακτικές λύσεις για την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Ο αναλυτής Kian Abouhossein της JPMorgan έγραψε σε σημείωμά του ότι "το status quo δεν είναι πλέον επιλογή", παρουσιάζοντας τρία πιθανά σενάρια για την Credit Suisse και λέγοντας ότι η εξαγορά -με την ανταγωνίστρια UBS Group AG να εμφανίζεται ως πιθανός "μνηστήρας”— είναι το πιο πιθανό εξ αυτών. Και οι δύο τράπεζες φέρονται να αντιτάσσονται σε μια αναγκαστική σύμπραξή, όπως ανέφερε το Bloomberg την Πέμπτη.

Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ακολουθηθεί από απόσχιση της ελβετικής μονάδας της τράπεζας. Άλλες εναλλακτικές που αναφέρονται στο σημείωμα του Abouhossein περιλαμβάνουν την παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας με πλήρη εγγύηση των καταθέσεων ή με το κλείσιμο του τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της Credit Suisse.

Τα στελέχη της, πάντως, επιμένουν ότι τέτοιες δραστικές λύσεις -και εσπευσμένα χρονοδιαγράμματα- δεν χρειάζονται πλέον μέτα το "σωσίβιο” ρευστότητας που εξασφάλισε. Η στρατηγική αναδιάρθρωση που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο παραμένει το βασικό σχέδιο για την ανάταξη της τράπεζας, υποστηρίζουν, με την προσφορά της τράπεζας για εξαγορά χρέους να υπογραμμίζει τη ισχυρή της θέση.

"Αυτά τα μέτρα δείχνουν αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της Credit Suisse καθώς συνεχίζουμε τον στρατηγικό μας μετασχηματισμό", δήλωσε ο Koerner σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. "Η ομάδα μου και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα για να προσφέρουμε μια απλούστερη και πιο εστιασμένη τράπεζα που βασίζεται στις ανάγκες των πελατών".