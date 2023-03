Νέες απώλειες 17% για την First Republic Bank καθώς η αβεβαιότητα για την τράπεζα παραμένει

Οι μετοχές της First Republic Bank υποχωρούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εν μέσω ανησυχιών ότι η κρίση απέχει πολύ από το να τελειώσει, παρά τις προσπάθειες των μεγαλύτερων τραπεζών να περιορίσουν την αναταραχή συμφωνώντας να προσθέσουν καταθέσεις 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον δανειστή.

Η αστάθεια των τιμών των μετοχών συνεχίστηκε αφότου η First Republic ανέστειλε τις πληρωμές μερισμάτων της και δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί στη μείωση του δανεισμού της. Η μετοχή χάνει 17%, έχοντας κλείσει με κέρδη 10% εν μέσω ρεκόρ ημερήσιου όγκου συναλλαγών, καθώς σχεδόν δώδεκα μεγαλύτερες τράπεζες ενώθηκαν σε ένδειξη υποστήριξης προς την εταιρεία.

Η διάδοση του κινδύνου οικονομικής μετάδοσης για την επίτευξη "ψευδούς αίσθησης εμπιστοσύνης" στην First Republic Bank είναι "κακή πολιτική", δήλωσε ο Μπιλ Άκμαν της Pershing Square σε ένα tweet. Ο ακτιβιστής επενδυτής είπε ότι οι κινήσεις των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ να καταθέσουν 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic "έθεσαν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις".

Τα κέρδη της Πέμπτης κατά τη συνεδρίαση έκαναν τη First Republic μία από τις κορυφαίες σε επιδόσεις μετοχές στο ETF SPDR S&P Regional Banking. Μεταξύ άλλων κορυφαίων κερδισμένων ήταν η Western Alliance Bancorp, η οποία επίσης ανέτρεψε τις προηγούμενες απώλειες για να κλείσει υψηλότερα κατά 14%.

"Με τα νέα κεφάλαια που προστίθενται σε επιτόκια της αγοράς, αναμένουμε ότι τα κέρδη θα αναθεωρηθούν σημαντικά προς τα κάτω για τα επόμενα τρίμηνα", έγραψε σε σημείωμα ο Άντριου Λις, αναλυτής της Piper Sandler που κατέχει ουδέτερη αξιολόγηση στην First Republic. "Πιστεύουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη για τη μετοχή βραχυπρόθεσμα, καθώς μεγάλο μέρος των κερδών ενεργητικού της τράπεζας συνδέεται με σταθερά επιτόκια και έχει αποδόσεις χαμηλότερες από την αγορά με περιορισμένα οφέλη ανατιμολόγησης στον ορίζοντα".

"Αυτή η επίδειξη υποστήριξης από μια ομάδα μεγάλων τραπεζών είναι πολύ ευπρόσδεκτη και καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος", ανέφεραν σε κοινή δήλωση η Federal Reserve, η Federal Deposit Insurance, το Office of the Controller of the Currency and the Department του Υπουργείου Οικονομικών.

Η First Republic ειδικεύεται στην ιδιωτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσίας και έχει προσπαθήσει να διαφοροποιηθεί από τη Silicon Valley Bank. Οι επενδυτές σε όλο τον τραπεζικό χώρο βρίσκονται σε αδιέξοδο εν μέσω της αναταραχής στους περιφερειακούς δανειστές των ΗΠΑ καθώς και της αναταραχής γύρω από την Credit Suisse.

