Κοντά σε συμφωνία για στήριξη της First Republic Bank με 30 δισ. δολ. JP Morgan, Morgan Stanley και άλλες big banks

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.30

Η JPMorgan Chase, η Morgan Stanley και αρκετές ακόμη μεγάλες αμερικανικές τράπεζες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη First Republic Bank για τη στήριξη της κλυδωνιζόμενης αμερικανικής τράπεζας με κεφάλαια περί τα 30 δισ. δολ., σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg, που επιβεβαιώνουν προηγούμενο ρεπορτάζ της Wall Street Journal περί διεξαγωγής συζητήσεων.

Πιο ειδικά, στις συζητήσεις συμμετοέχουν οι JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Truist Financial Corp. και PNC Financial Services Group Inc., σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι μεγαλύτερες εξ αυτών, όπως οι JPMorgan, Bank of America και Citigroup, αναμένεται να συμβάλουν με 5 δισ. δολ. έκαστη, ενώ οι μικρότερες τράπεζες με μικρότερα ποσά. Οι λεπτομέρειες της διάσωσης θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στο απόγευμα της Πέμπτης (ώρα ανατολικών ΗΠΑ).

Γνώση των επαφών έχουν και οι αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ.

Εκπρόσωποι των τραπεζών, της Federal Reserve, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγγύησης Καταθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα ή δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλιο.

Εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Σαν Φρανσίσκο First Republic αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η μετοχή της First Republic καταρρέει εδώ και μέρες, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως και 36% νωρίτερα σήμερα, εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητα της τράπεζας στον απόηχο της κατάρρευσης των Silicon Valley Bank και Signature Bank.

H First Republic ειδικεύεται στην ιδιωτική τραπεζική και στη διαχείριση πλούτου και έχει κάνει σημαντική προσπάθεια να διαφοροποιήσει την εικόνα της για το κοινό και τους επενδυτές σε σχέση με τη Silicon Valley Bank. Αντίθετα με την SVB, που είχε ως βασικούς πελάτες startups και εταιρείες venture capital, η First Republic ανέφερε ότι κανένας μεμονωμένος κλάδος δεν αντιπροσωπεύει άνω του 9% της συνολικής δραστηριότητάς της.