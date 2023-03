Βίντεο ντοκουμέντο με το ρωσικό μαχητικό πριν χτυπήσει το αμερικανικό drone στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή πριν τη σύγκρουση του ρωσικού μαχητικού Sukhoi Su-27 με το μη επανδρωμένο αμερικανικό drone MQ-9 "Reaper" στη Μαύρη Θάλασσα, δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Με το οπτικό αυτό ντοκουμέντο, η Ουάσινγκτον διαψεύδει τη Μόσχα που υποστήριξε ότι δεν κατέστρεψε το drone.

Στο βίντεο ντοκουμέντο το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος διακρίνεται αρχικά να αδειάζει καύσιμα στο drone MQ-9 και μετά να το χτυπάει.

📹 | #BREAKING: #US European Command releases footage of #Russia|n jet dumping fuel on #US Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/UCebyfcjvL