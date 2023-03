Την Τετάρτη η ΕΕ ανακοινώνει μηχανισμό για κοινές αγορές φυσικού αερίου από τους "27"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την Τετάρτη τον μηχανισμό μέσω του οποίου τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιούν από κοινού αγορές ποσοτήτων φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, όπως σημείωσε η επικεφαλής ενεργειακής πολιτικής του μπλοκ την Τρίτη.

"Αύριο οι υπηρεσίες μας θα ανακοινώσουν τα επόμενα βήματα για τις κοινές αγορές φυσικού αερίου και, μέσω αυτού, διαφοροποιώντας τους προμηθευτές μας και απομακρυνόμενοι από τη Ρωσία, θα υπάρχει λιγότερος χώρος για τη Μόσχα να χειραγωγεί τις αγορές μας", plies away from Russia, there is less room for Russia to manipulate our markets," δήλωσε η Κάντρι Σίμσον, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η Κομισιόν ετοιμάζει εξάλλου πρόταση για επέκταση και πέραν του χειμώνα του εθελοντικού στόχου για τις χώρες - μέλη να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15%, ανέφερε η κ. Σίμσον.

Η ΕΕ έθεσε τον συγκεκριμένο στόχο το 2022 προκειμένου να αποφύγει τις ελλείψεις ενεργειακών πόρων και να συγκρατήσει τις τιμές, οι οποίες είχαν αρχικώς εκτιναχθεί.