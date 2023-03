Silicon Valley Bank: Η πρώτη κίνηση του νέου CEO, ελληνικής καταγωγής, Τιμ Μαγιόπουλου

Στην πρώτη του κίνηση ως νέος CEO της Silicon Valley Bank προχώρησε ο ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος απευθυνόμενος στους πελάτες της τράπεζας.

Ο Μαγιόπουλος που επιλέχτηκε για αυτή τη θέση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) τόνισε σε επιστολή προς τους πελάτες ότι η τράπεζα είναι ανοιχτή και "λειτουργεί ως συνήθως" εντός των ΗΠΑ.

Στην ίδια επιστολή αναφέρει ότι η FDIC προστατεύει όλες τις υπάρχουσες και νέες καταθέσεις ενώ η τράπεζα θα ξεκινήσει εντός των ημερών και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Αναφέρει επίσης ότι όλες οι καταθέσεις μεταφέρθηκαν σε μια νέα τράπεζα γέφυρα που δημιουργήθηκε μέσα στο σαββατοκύριακο για αυτόν τον σκοπό.

Τέλος, ενημέρωσε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Μαρτίου, δεν τέθηκαν προς επεξεργασία και ακυρώθηκαν.

Ποιος είναι ο Τιμ Μαγιόπουλος

Ο Τιμ Μαγιόπουλος, γεννημένος τον Μάρτιο του 1959, έχει διατελέσει CEO της Fannie Mae. Επίσης, το 2019 ανέλαβε πρόεδρος (και μέλος του ΔΣ), της Blend.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του διετέλεσε σύμβουλος στην Bank of America, ενώ έχει εργαστεί στις Deutsche Bank, Credit Suisse First Boston and Donaldson, Lufkin & Jenrette.