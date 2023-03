Υπό πίεση οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ καθώς "βυθίζεται" η μετοχή (-70%) της First Republic

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:43

Η αναταραχή που ακολούθησε την κατάρρευση της Silicon Valley Bank συνέχισε να εξαπλώνεται τη Δευτέρα, με τις μετοχές της First Republic Bank να υποχωρούν κατά περίπου 70% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, παρά τις προσπάθειες της περιφερειακής τράπεζας των ΗΠΑ να καθησυχάσει τους επενδυτές σχετικά με τη ρευστότητά της. Ταυτόχρονα, πιέσεις δέχονται και οι μετοχές άλλων περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ.

Η "βουτιά" της μετοχής έρχεται αφού η τράπεζα ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά την Κυριακή ότι είχε περισσότερα από 70 δισ. δολάρια σε αχρησιμοποίητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των εργασιών της μέσω συμφωνιών, μεταξύ άλλων, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την JPMorgan Chase & Co.

"Η πρόσθετη ικανότητα δανεισμού από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η συνεχής πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω της Federal Home Loan Bank και η δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της JPMorgan Chase & Co. αυξάνει, διαφοροποιεί και ενισχύει περαιτέρω το υφιστάμενο προφίλ ρευστότητας της First Republic", ανέφερε η τράπεζα.

Οι διαβεβαιώσεις δεν κατάφεραν να πείσουν τους επενδυτές, με πολλούς να στρέφονται για ασφάλεια στα αμερικανικά και γερμανικά ομόλογα, καταδεικνύοντας τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο η άνοδος των επιτοκίων να αποκαλύψει κρυμμένους κινδύνους αλλού. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι αναλυτές, μεταξύ άλλων της Deutsche Bank AG και της Citigroup Inc., δήλωσαν ότι η κρίση της SVB είχε μικρή επίδραση στις προοπτικές των τραπεζώνστην περιοχή, οι οποίοι πρόσφατα εμφάνισαν ισχυρά κέρδη.

Περισσότερη ρευστότητα είναι διαθέσιμη μέσω της νέας διευκόλυνσης δανεισμού της Fed, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση ήρθε αφού η ρευστότητα της First Republic βρέθηκε υπό πίεση, όπως και άλλων περιφερειακών τραπεζών, μετά την κατάρρευση της SVB.

Παράλληλα, υπό πίεση βρίσκονται οι μετοχές και άλλων περιφερειακών τραπεζών, με την PacWest Bancorp να υποχωρεί πάνω από 40%, η Western Alliance Bancorp κατά 30%, η Charles Schwab Corp. κατά περίπου 20% και η Zions Bancorp κατά 15%. Η Comerica Inc. διολισθαίνει κατά 7%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η HSBC ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει τον βρετανικό βραχίονα της SVB.

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας BaFin ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πάγωσε το υποκατάστημα της SVB στη χώρα. Το υποκατάστημα της Silicon Valley Bank Germany Branch δεν θα επιτρέπεται να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ή να πραγματοποιήσει πληρωμές, επειδή κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους πιστωτές, ανέφερε η BaFin σε ανακοίνωσή της.

Οι γερμανικές δραστηριότητες δεν θεωρούνται συστημικά σημαντικές, δήλωσε η BaFin. Ο ισολογισμός του ιδρύματος με έδρα τη Φρανκφούρτη ανερχόταν σε 789,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους και δεν δέχεται καταθέσεις, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή.

Η μετοχή της Credit Suisse σημείωσε "βουτιά" έως και 15% τη Δευτέρα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για σαφή σύνδεση με την κρίση της SVB. Σημειώνεται ότι η τράπεζα βρίσκεται εν μέσω μιας πολύπλοκης αναδιάρθρωσης και αγωνίζεται να κρατήσει τις καταθέσεις των πελατών της εν μέσω ανησυχιών για την επιστροφή της στην κερδοφορία.

Πριν από την κατάρρευση της SVB, οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence θεωρούσαν ότι η First Republic θα μπορούσε να εμφανίσει καλύτερη ανάπτυξη δανείων και ποιότητα ενεργητικού από τους ανταγωνιστές της, καθώς επικεντρώνεται σε ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας στις αστικές αγορές και έχει "συντηρητική πιστωτική κουλτούρα".

"Η αγορά έχει κλονιστεί από τα πρόσφατα γεγονότα και η θετική διάθεση δεν μπορεί να επιστρέψει βραχυπρόθεσμα, οπότε αναμένω περαιτέρω αδυναμία", δήλωσε ο Alberto Tocchio, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Kairos Partners. "Θα υπάρξει αναζήτηση του επόμενου θύματος και η πιθανότητα ύφεσης θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες".

Οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες διέγραψαν επίσης τα προηγούμενα κέρδη τους στην προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση στις ΗΠΑ, με τις JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. και Wells Fargo & Co. να κινούνται στο "κόκκινο".

"Βλέπουμε μια απόσυρση ρευστότητας, το κλασικό πράγμα που θα περίμενε κανείς μετά από ένα πιστωτικό γεγονός όπως αυτό που συμβαίνει στην SVB", δήλωσε ο Haig Bathgate της Atomos Investments. "Οι άνθρωποι φοβούνται, μειώνουν την έκθεση σε μετοχές και μετακινούνται σε κρατικά ομόλογα. Αναρωτιούνται αν κάποιος άλλος θα βρεθεί σε αυτή τη θέση, καθώς αυτά τα πράγματα δεν τείνουν να συμβαίνουν μεμονωμένα".

Η κυβερνητική παρέμβαση κατάφερε να αποτρέψει τις απώλειες καταθέσεων, αλλά η μεταφορά καταθέσεων σε μεγάλες τράπεζες μπορεί να διατηρήσει την πίεση σε ορισμένους δανειστές, ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της Wells Fargo.

