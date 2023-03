Bloomberg: Η οικονομία της Βρετανίας βρίσκεται σε χειρότερο σημείο από την Ιαπωνία του στασιμοπληθωρισμού του '90

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει να αντιμετωπίσει το βάρος μιας αναιμικής ανάπτυξης, απεργιών, τα προβλήματα στις υποδομές και τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία, ο Τζέισον Τζέιμς θυμάται μια άλλη οικονομική κρίση που κυριάρχησε σε ένα προηγούμενο στάδιο της τραπεζικής του καριέρας: Τη διαβόητη "χαμένη δεκαετία" της Ιαπωνίας.

Ο 58χρονος Τζέιμς, πέρασε τη δεκαετία του 1990 δουλεύοντας για την HSBC Securities στην οικονομική περιοχή Nihonbashi του Τόκιο. Ήταν μια περίοδος που είδες τις μετοχές να σημειώνουν πτώση του 60% και κατάρρευση των αξιών της γης, μια εξέλιξη που έφερε τράπεζες-ζόμπι και μια οικονομία που κατακλύστηκε από πτωχεύσεις και επισφαλή χρέη. Αλλά το συμπέρασμά του είναι ότι η Βρετανία στη δεκαετία του 2020 είναι σε χειρότερη θέση.

"Το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί, τα τρένα συνέχισαν να κινούνται", είπε. "Δεν νομίζω ότι υπήρχε ποτέ η αίσθηση ότι όλα καταρρέουν με τον τρόπο που έχουμε εδώ".

Η αντίληψή του περί οικονομικής παρακμής υποστηρίζεται από τα οικονομικά δεδομένα. Η ανάλυση του Bloomberg στα επίσημα στοιχεία και τις προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας δείχνει ότι η ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι κατά μέσο όρο 0,8% ετησίως μεταξύ του 2016 -όταν οι Βρετανοί ψήφισαν οριακά υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση- και του 2025. Αυτό είναι κάτω από τον μέσο όρο του 1% στην Ιαπωνία από το 1992 έως το 2001, τη "χαμένη δεκαετία" που συχνά αναφέρεται εν μέσω προειδοποιήσεων για "ιαπωνοποίηση", κάθε φορά που μια χώρα υφίσταται παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση.

Ωστόσο, αυτό το στίγμα είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αντιμετωπίζει μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του ραγδαίου πληθωρισμού, που το καθιστούν ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον από την Ιαπωνία της δεκαετίας του 1990.

Η προβληματική παραγωγικότητα, οι καταρρέουσες δημόσιες υπηρεσίες και η επιδείνωση της αγοράς εργασίας χτίζουν το σκηνικό της ανακοίνωσης του υπουργού Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ για τον προϋπολογισμό της Τετάρτης και παρά την πρόσφατη αύξηση της ανάπτυξης που ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, δείχνουν ότι η οικονομία, στην οποία το ζωηρό πνεύμα εξασθενεί, θα επιβαρυνθεί μακροπρόθεσμα. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης που απολάμβανε πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι Βρετανοί θα είχαν τώρα κατά μέσο όρο περίπου 8.000 λίρες (9.600 δολάρια) περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Ο μέσος μισθός ήταν 33.000 λίρες πέρυσι.

Η μετατόπιση προς τα κάτω κινδυνεύει επίσης να υπονομεύσει τη Βρετανία ευρύτερα, φέρνοντας την πτώση του δυναμισμού της, μέχρι την έλλειψη επιρροής σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα στο εμπόριο και την κλιματική αλλαγή.

Η κατάσταση αυτή δεν θα αντιστραφεί εύκολα. Η Ιαπωνία ξόδεψε αποτελεσματικά για να έρθει στο δρόμο της προς την έξοδο από την κατάρρευση των περιουσιακών της στοιχείων και την τραπεζική κρίση, αλλά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, την πανδημία και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και την αναταραχή στις αγορές που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της σύντομης πρωθυπουργίας της Λιζ Τρας, ο Χαντ είναι πιθανό να επαναλάβει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει ξανά την οδό των κινήτρων.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που βίωσαν τη στασιμότητα της Ιαπωνίας και τα σημερινά προβλήματα της Βρετανίας είναι πιθανό να συνεχίσουν να βλέπουν μια έντονη διαφορά.

"Το δημόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνεται", δήλωσε ο Τζέιμς, ο οποίος ήταν ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου "The Political Economy of Japanese Financial Markets" το 1999 και είναι τώρα γενικός διευθυντής του Αγγλο-Ιαπωνικού Ιδρύματος Daiwa στο Λονδίνο. Αναφερόμενος στις απεργίες στο NHS και σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε ότι στην Ιαπωνία "τα νοσοκομεία και τα ασθενοφόρα κ.λπ. εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Υπό αυτή την έννοια, η κοινωνία συνέχισε να λειτουργεί και συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και τώρα".

Οι απώλειες

Στην πραγματικότητα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη περάσει πάνω από μια δεκαετία υποδεέστερης ανάπτυξης. Η τελευταία πραγματικά έντονη ανάπτυξη της χώρας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν η Ιαπωνία εξακολουθούσε να παλεύει με την τραπεζική κρίση. Υπό την κυβέρνηση των Εργατικών του Τόνι Μπλερ, που ανέλαβε την εξουσία το 1997, η Βρετανία επέκτεινε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης που θα διαρκούσε για 47 συνεχόμενα τρίμηνα και ο τότε υπουργός Οικονομικών Γκόρντον Μπράουν υποσχέθηκε ότι οι οικονομικοί κύκλοι "έκρηξης και πτώσης" αποτελούσαν παρελθόν.

Αντ' αυτού, η οικονομική ευφορία τροφοδότησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κατάρρευση της Northern Rock Plc και η διάσωση άλλων τραπεζών έβαλαν το Ηνωμένο Βασίλειο σε διαφορετική τροχιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο βαδίζει σε ανώμαλο έδαφος, λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας και του αντίκτυπου των περικοπών των κρατικών δαπανών, που επιδεινώθηκαν από τα προβλήματα προσφοράς εργασίας λόγω του Brexit και της πανδημίας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν αναμένει ότι η εικόνα θα βελτιωθεί, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Εκτίμησε τον Φεβρουάριο ότι η δυνητική ανάπτυξη θα εξασθενήσει σε μόλις 0,7% το 2024 και το 2025, μια απότομη επιβράδυνση από το 1,7% στη δεκαετία του 2010 και το 2,7% μεταξύ 1997-2007.

Η διαφορά μεταξύ του μέσου όρου ανάπτυξης 2,7% πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση από το 1998 έως το 2007 και της τρέχουσας "χαμένης δεκαετίας" ισοδυναμεί με περίπου 800 δισ. λίρες σε χαμένο ΑΕΠ και 300 δισ. λίρες ετησίως σε χαμένα φορολογικά έσοδα.

Χρησιμοποιώντας πιο μετριοπαθείς αριθμούς ανάπτυξης, το μέσο όρο 2,1% από το 2010 έως το 2015, μιλάμε για περίπου 250 δισ. λίρες χαμένης παραγωγής. Αν είχε συνεχιστεί αυτή η τάση ανάπτυξης, ο μέσος Βρετανός θα είχε περίπου 2.400 λίρες περισσότερες σε διαθέσιμο εισόδημα.

"Η διαφορά μεταξύ, ας πούμε, της αύξησης της παραγωγικότητας κατά 2% και της αύξησης της παραγωγικότητας κατά 0,7% δεν φαίνεται πολύ μεγάλη αν την εξετάσουμε μεμονωμένα. Αλλά αυτά τα πράγματα συσσωρεύονται", δήλωσε ο Κέβιν Λόαν, ανώτερος οικονομολόγος της Fathom Consulting. "Με την πάροδο του χρόνου οι κυβερνήσεις και οι πολίτες αντιμετωπίζουν λιγότερες επιλογές. Καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στο κλίμα ή την υγεία ή την εκπαίδευση αντί του πολέμου. Έτσι, στην πραγματικότητα, αυτή είναι η καθοριστική οικονομική πρόκληση της εποχής μας".

Αναπτυξιακοί "πόνοι"

Ο αγώνας για την ανάπτυξη της Βρετανίας έχει γίνει πολιτική εμμονή, ιδίως για τους κυβερνώντες Συντηρητικούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εκλογική συντριβή έχοντας επιβλέψει μια περίοδο εθνικής παρακμής. Ένας βουλευτής των Τόρις, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η εστίαση του κόμματος στην Ευρώπη και η επιδίωξη του Brexit σημαίνει ότι το κόμμα έχει ουσιαστικά σπαταλήσει 13 χρόνια στην εξουσία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη οικονομία της Ομάδας των Επτά που εξακολουθεί να είναι μικρότερη από ό,τι πριν από την πανδημία, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του έδωσε μία από τις μεγαλύτερες υποβαθμίσεις στις τελευταίες προβλέψεις του. Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα ελκυστικότητας της EY, η Γαλλία πήρε το στέμμα της Βρετανίας ως ο κορυφαίος προορισμός για ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη, όσον αφορά τα έργα. Η Γαλλία ξεπέρασε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο για να γίνει η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά της Ευρώπης πέρυσι, και το Λονδίνο έχει ακόμη τον "πονοκέφαλο" ότι εταιρείες όπως η Arm Ltd. και η CRH Plc, επιλέγουν να εισαχθούν στο αμερικανικό χρηματιστήριο αντί για το βρετανικό.

Για τον Κρις Σικλούνα, πρώην υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών της Βρετανίας που ασχολήθηκε με το ζήτημα της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997 και τώρα είναι διευθυντής οικονομικής έρευνα στην Daiwa Capital Markets στο Λονδίνο, η έλλειψη επενδύσεων -καθώς και οι απεργίες και η γενική αίσθηση ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο- είναι αυτά που ξεχωρίζουν. Και μόνο το να επιβιβαστείς σε ένα τρένο υπογραμμίζει τη διαφορά, είπε.

Οι ιαπωνικές υποδομές "ήταν καλές και εξακολουθούν να είναι καλές", είπε. "Αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε μια εύπορη οικονομία, κάτι που και πάλι δεν είναι κάτι που έχεις απαραίτητα σε αυτή τη χώρα πια".

Οι αξιωματούχοι στο Τόκιο απάντησαν στη στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό με τεράστια κίνητρα, τα οποία τελικά έκαναν την Ιαπωνία την πιο χρεωμένη χώρα στον κόσμο ως ποσοστό της παραγωγής στο τέλος της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Αλλά αφού η πρωθυπουργία της Τρας διαλύθηκε τουλάχιστον εν μέρει επειδή υπήρξαν αντιδράσεις για την κλίμακα των φοροελαφρύνσεων του "σχεδίου ανάπτυξής" της, ο διάδοχός της, ο Ρίσι Σουνάκ, και ο Χαντ έθεσαν ως προτεραιότητά τους να καταστήσουν βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά.

Μια αργή πτώση

Παρόλα αυτά, παρά τη δραματική της πτώση, η προειδοποίηση της Τρας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια ελεγχόμενη παρακμή χωρίς δραματική αλλαγή πορείας κερδίζει έδαφος σε όλο το Ουεστμίνστερ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος.

"Χρειαζόμαστε ανάπτυξη και όλα τα μεγάλα κόμματα παρουσιάζουν σχέδια", δήλωσε ο Άντι Χαλντέιν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, ο οποίος εργάστηκε για τη βιομηχανική στρατηγική της κυβέρνησης και την πολιτική για την αναβάθμιση των φτωχότερων περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, δήλωσε ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος της εξάλειψης των περιφερειακών ανισοτήτων και της αναζωογόνησης της βιομηχανίας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι αυτό που πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να επανέλθει σε τροχιά -αμβλύνοντας τους κανόνες του Brexit που κατέπνιξαν το εμπόριο με την ΕΕ και σχεδιάζοντας μεταρρυθμίσεις και περισσότερη μετανάστευση- είναι πολιτικά δύσκολο. Ο διψήφιος πληθωρισμός σημαίνει επίσης ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται κολλημένη σε μια περιοριστική τροχιά, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας προσπαθεί να περιορίσει τη ζήτηση.

Αλλά το άμεσο ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση έχει κολλήσει σταθερά σε κατάσταση "πυρόσβεσης". Εν μέσω σφοδρών πιέσεων από τις αγορές ομολόγων το φθινόπωρο, ο Χαντ σχεδίασε σημαντικούς περιορισμούς στις δαπάνες και αυξήσεις φόρων σε μια προσπάθεια σύσφιξης που ονομάστηκε "λιτότητα 2.0", αφού η κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Συντηρητικών μείωσε δραματικά τις δαπάνες όταν ανέλαβε την εξουσία το 2010. Πρόκειται για μια κληρονομιά που οι Συντηρητικοί -και η χώρα- δεν έχουν ακόμη αποτινάξει από πάνω τους.

Ο Χαντ, άφησε στον εαυτό του δημοσιονομικό περιθώριο μόλις 9 δισ. λίρες έναντι των δημοσιονομικών προσαρμογών και είναι απίθανο να έχει πολύ περισσότερα χαρτιά για να "παίξει" την Τετάρτη. Ένας μακρύς κατάλογος δαπανηρών απαιτήσεων -συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής επέκτασης των σημερινών επιπέδων ενεργειακής στήριξης των νοικοκυριών- αφήνει ελάχιστο περιθώριο για πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη, όπως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την παιδική μέριμνα.

Μεγάλες φιλοδοξίες, όπως η σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας από το Λονδίνο στη βόρεια Αγγλία, έχουν ήδη μειωθεί λόγω κόστους, υπονομεύοντας τη βασική ατζέντα των Συντηρητικών περί αναβάθμισης άλλων περιοχών που το χρειάζονται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να τερματίσει τις εργατικές διαμάχες, από τους νοσηλευτές έως τους εκπαιδευτικούς και περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την υγειονομική περίθαλψη ρουτίνας στο NHS.

"Δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη στην οικονομία, είναι αυτό που συνέβη για την κοινωνική πρόνοια, το NHS, την εκπαίδευση", δήλωσε η Τζάνετ Χάντερ, καθηγήτρια ιαπωνικής οικονομικής ιστορίας στο London School of Economics, η οποία έζησε εκεί τη δεκαετία του 1990. "Αισθάνεστε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν τόσες πολλές πτυχές της που φαίνεται να καταρρέουν".