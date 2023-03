Ποιοι ανταγωνιστές επωφελούνται από την κατάρρευση της SVB καθώς startups αναζητούν νέα στέγη για κεφάλαια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:14

Μερικές τράπεζες επωφελήθηκαν από ορισμένες startups που απέσυραν κεφάλαια από τη Silicon Valley Bank που έκλεισε την Παρασκευή με εντολή του Υπουργείου Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της πολιτείας της Καλιφόρνια, με την Ομοσπονδιακή Αρχή Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) των ΗΠΑ να αναλαμβάνει διαχειριστής, προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των πελατών της τράπεζας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercury, Immad Akhund, έγραψε στο Twitter ότι δέχεται πάρα πολλά μηνύματα και δημοσίευσε έναν σύνδεσμο για όσους επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό. Η εταιρεία περιγράφει τον εαυτό της ως "εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όχι τράπεζα", στον ιστότοπό της. Οι τραπεζικές της υπηρεσίες παρέχονται από την Choice Financial Group και την Evolve Bank & Trust.

Η First Republic Bank και η Jiko είναι μεταξύ άλλων εταιρειών στις οποίες μεταφέρθηκαν κεφάλαια από startups, venture capitalists και τους χρηματοδότες τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

"Συμβουλεύουμε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας να έχει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στο μέλλον", δήλωσε ο Josh Chapman, διευθύνων σύμβουλος της Konvoy Ventures, η οποία υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, startups του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών. Ο ένας λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε ένα μεγάλο ίδρυμα όπως η JPMorgan Chase & Co. ή η Bank of America, και ένας άλλος σε μια τράπεζα που εστιάζει στις startups όπως η First Republic, η Mercury ή η Brex, σημείωσε.

Ο Jordi Hays, διευθύνων σύμβουλος της Capital, δήλωσε ότι αυτή είναι "χωρίς αμφιβολία η μεγαλύτερη εβδομάδα στην ιστορία της εταιρείας μας όσον αφορά την αύξηση των καταθέσεων". Η Capital είδε δεκαπλάσιο όγκο καταθέσεων αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Hays. "Είναι μια περίεργη θέση από την οποία δεν είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω έναν τιτάνα της βιομηχανίας μας να πέφτει", σημείωσε ο Hays και πρόσθεσε: "αλλά έχουμε επωφεληθεί σημαντικά από αυτό".

Η Revolut με έδρα το Λονδίνο έχει επίσης δει εισροές. Την Πέμπτη, η μονάδα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων της Revolut κατέγραψε εισροές από λογαριασμούς της SVB που ήταν 16,5 φορές υψηλότερες από το κανονικό επίπεδο, δήλωσε άτομο με γνώση του ζητήματος, το οποίο μίλησε στο Bloomberg με την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έπρεπε να οργανώσουν τις συστάσεις μεταξύ ιδρυτών και τραπεζών με τις οποίες δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν, σύμφωνα με πηγές οτυ Bloomberg. Τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα συνέδεσαν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις όχι μόνο με μικρότερα ιδρύματα όπως η Western Alliance Bancorp, αλλά και με μεγαλύτερα όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan, ανέφεραν οι πηγές.

Η JPMorgan έλαβε δεκάδες εισερχόμενα τηλεφωνήματα πελατών που ζητούσαν να μετακινηθούν από την SVB στην τράπεζα, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου.

Η Fintech startup Brex έλαβε δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις από πελάτες της Silicon Valley Ban μετέδωσε την Παρασκευή το CNBC επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος.

Δεν είναι όλα τα νέα απαραίτητα καλά όμως για κάποιους ανταγωνιστές. Η First Republic, με έδρα την Καλιφόρνια που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε startups και εταιρείες τεχνολογίας, είδε τις μετοχές της να σημειώνουν πτώση ρεκόρ κατά το άνοιγμα της Παρασκευής, λόγω ανησυχιών ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο θα μπορούσε να υποφέρει από προβλήματα τύπου SVB.

