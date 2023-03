Τουρκία: Ο σεισμός "κλυδωνίζει" δημοσκοπικά τον Ερντογάν - 4 μονάδες κάτω το AKP

Απώλειες για το ΑΚP, το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν, και σε νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της MetroPoll, σύμφωνα με την οποία το κυβερνών κόμμα χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις μετρήσεις του Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, το 34% των ερωτηθέντων θεωρεί την κυβέρνηση του AKP υπεύθυνη για τον υψηλό αριθμό νεκρών και τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που συγκλόνισε τη Τουρκία τον περασμένο μήνα.

Στο πλαίσιο της μηνιαίας δημοσκόπησης "Turkey's Pulse" που πραγματοποιήθηκε από τη MetroPoll σε 2.118 άτομα σε 28 επαρχίες μεταξύ 23-28 Φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων, ποιος πιστεύουν ότι ευθύνεται περισσότερο για τις απώλειες από τον σεισμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που ανάρτησε στο Twitter την Πέμπτη ο καθηγητής Özer Sencar, ιδιοκτήτης της MetroPoll, έδειξαν ότι το 34,4% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση του AKP ήταν "η περισσότερο υπεύθυνη για τις απώλειες από τον σεισμό".

