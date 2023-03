Εβραϊκές οργανώσεις ζητούν ακύρωση των συναυλιών του Ρότζερ Γουότερς στη Γερμανία, λόγω καταγγελιών για αντισημιτισμό

Οι υπεύθυνοι συναυλιακών χώρων στη Γερμανία είναι αντιμέτωποι με εκκλήσεις για ακύρωση συναυλιών με τον Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο καταγγελιών για αντισημιτισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, το δημοτικό συμβούλιο της Φρανκφούρτης ακύρωσε συναυλία του καλλιτέχνη των Pink Floyd που είχε προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου, ισχυριζόμενο ότι ο Ρότζερ Γουότερς "θεωρείται ένας από τους πιο ακραίους εκπροσώπους του αντισημιτισμού στον κόσμο".

Ορισμένοι πολιτικοί και εβραϊκές οργανώσεις επέκριναν επίσης τον Γουότερς για τις δηλώσεις του για το Ισραήλ. Το 2013, ο καλλιτέχνης έκανε σύγκριση της "καταπίεσης" του παλαιστινιακού λαού από την ισραηλινή κυβέρνηση με τις ενέργειες των Ναζί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η περιοδεία "This is Not a Drill" του Γουότερς περιλαμβάνει πέντε προγραμματισμένες συναυλίες στη Γερμανία αυτόν τον Μάιο.

Στη Φρανκφούρτη, ο Ρότζερ Γουότερς είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Festhalle, στον χώρο πρώην στρατοπέδου κράτησης Εβραίων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το δημοτικό συμβούλιο σημείωσε ότι λόγω της ιστορίας του χώρου, ως τοποθεσίας όπου κρατούνταν 3.000 Εβραίοι άνδρες προτού σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης το 1938, η εμφάνιση του Ρότζερς εκεί ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο πρώην αρχηγός των Pink Floyd, "θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του αντισημιτισμού στον κόσμο".

Ο Γουότερς είχε προηγουμένως επικρίνει το "ισραηλινό λόμπι" ότι προσπάθησε να τον κάνει να "σιωπήσει".

Η υπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας, Κλόντια Ροθ δήλωσε στην εφημερίδα Jüdische Allgemeine: "Λυπάμαι βαθιά για την εξέλιξη ενός μουσικού που ήταν πολύ σημαντικός για πολλούς με το συγκρότημα Pink Floyd".

Προέτρεψε ακόμη τους υπεύθυνους χώρων για συναυλίες να μην κάνουν κράτηση για τις συναυλίες του Γουότερς δηλώνοντας: "Και αν ακόμα γίνονται κρατήσεις, να δίνει συναυλίες σε άδειες αίθουσες".