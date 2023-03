Διεθνή συλλυπητήρια για το δυστύχημα στα Τέμπη - Μηνύματα από Ζελένσκι, Ιμάμογλου, Ράμα

Μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης καταφτάνουν από το εξωτερικό, στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Ευρωπαϊκή Ένωση

"Είμαστε δίπλα σας" αναφέρει στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. "Η σκέψη μου είναι με τον λαό της Ελλάδας μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα που στοίχισε τόσες ζωές εχθές το βράδυ. Μαζί σας θρηνεί όλη η Ευρώπη. Εύχομαι επίσης ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Είμαστε δίπλα σας", σημειώνει στην ανάρτησή της στο τουίτερ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους στην Ελλάδα σήμερα το πρωί. Είμαι συγκλονισμένος από τα νέα και τις εικόνες της σύγκρουσης των δύο τραίνων στα Τέμπη. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κουράγιο και δύναμη στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους", γράφει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

My thoughts are with the people of Greece this morning.



Συγκλονισμένος από τα νέα και τις εικόνες της σύγκρουσης των δύο τραίνων στα Τέμπη.



Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κουράγιο και δύναμη στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 1, 2023

Τουρκία

"Με θλίψη μάθαμε ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν χθες το βράδυ ως αποτέλεσμα τρένου στη γειτονική μας Ελλάδα", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. "Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα καθώς και στον λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας λέει ότι δέχτηκε τα συλλυπητήρια από τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

In a phone call today, #Türkiye FM @MevlutCavusoglu expressed to FM @NikosDendias his condolences over the tragic railway accident in #Tempi. FM Dendias thanked his counterpart for his solidarity at this difficult moment pic.twitter.com/yjPGcbuHZr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 1, 2023

"Είμαι βαθιά θλιμμένος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στη Λάρισα στην Ελλάδα χθες το βράδυ. Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όλων των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τον ελληνικό λαό μετά από αυτό το τραγικό συμβάν και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες", έγραψε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

I am deeply saddenned by the train accident near Larissa in Greece last night. My heart goes out to the families and loved ones of all the victims. Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event and I wish a speedy recovery for the injured. — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) March 1, 2023

Μήνυμα στο Twitter έγραψε και ο αρμενικής καταγωγής Τούρκος βουλευτής Γκάρο Παϊλάν ευχόμενος όλα να είναι περαστικά: "Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ελλάδα. Περαστικά Ελλάδα..."

Κύπρος

Εκφράζω συγκλονισμό και βαθύτατη θλίψη για την τραγωδία που επισυνέβη στην Ελλάδα με τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην ίδια δήλωση ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τον ελληνικό λαό και την κυβέρνηση της χώρας.

Ουκρανία

Τα θερμά του συλλυπητήρια προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκφράζει ο Ουκρανός ομόλογός της, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, με μήνυμά του στο Twitter στα ελληνικά.

"Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην @PresidencyGR και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες", αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην @PresidencyGR και στον ελληνικό λαό για την απώλεια ζωών από τη σύγκρουση τρένων στη Βόρεια Ελλάδα. Ο λαός της Ουκρανίας συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2023

Αλβανία

"Λυπάμαι που μαθαίνω για τις απώλειες ζωών και τους πολλούς τραυματίες στο τραγικό δυστύχημα της τελευταίας νύχτας στην Ελλάδα! Νιώθουμε τον πόνο των αγαπημένων μας γειτόνων σε μια τόσο βαριά ώρα για το έθνος τους και ενώνουμε μαζί τους τις προσευχές μας και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων", έγραψε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

So sad to hear about the loss of lives and the many wounded people on the last night tragic accident in Greece! We feel the pain of our dear neighbours in such a heavy hour for their nation and join them in their prayers and in the condolences to the families of the victims🇦🇱😥🇬🇷 — Edi Rama (@ediramaal) March 1, 2023

Λιθουανία

"Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στην Ελλάδα, στον απόηχο του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συλλυπητήρια στην Ελληνίδα πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις οικογένειες των θυμάτων. Η Λιθουανία θρηνεί μαζί σας", γράφει ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.