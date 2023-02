Pimco: Μείωση του πληθωρισμού στο 3% - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ύφεσης

Του Γιώργου Λαμπίρη

Για μία σαφώς βελτιωμένη χρονιά κατά την οποία θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη και που μετά την έντονη μεταβλητότητα που προηγήθηκε στις αγορές το 2022 θα καταγραφούν περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης, έκανε λόγο ο Gordon Harding, Vice President και Fixed Income Specialist της Pimpco. Στην ομιλία του με τίτλο "Peaking inflation and rates: how will risky assets perform and will Greek assets show resilience?” στο πλαίσιο του 15th Annual Forecast Dinner του CFA Society Greece, όπου συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, στάθηκε στο ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς, επισημαίνοντας ότι η έντονη μεταβλητότητα που παρουσιάστηκε στις αγορές των ομολόγων, ήρθε ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού που ήταν σημαντικά υψηλότερος από τα επίπεδα που πολλοί θα περίμεναν.

Σημειώνεται ότι η Pimco έχει τη δυνατότητα να κάνει εκτιμήσεις για διάστημα 3 έως και 6 μηνών προκειμένου να κατευθύνει με βάση αυτές τις μελλοντικές της επενδύσεις και όπως είπε μεταξύ άλλων ο Harding, ο πληθωρισμός που συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, φέτος αναμένεται να κινηθεί κοντά στους στόχους των κεντρικών τραπεζών της Αμερικής και της Ευρωζώνης. Θα θυμίσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σταθερά υψηλό επίπεδο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα στη διάρκεια του έτους, αλλά θα μειωθεί απότομα σε 3,6% έως το τέλος του 2023. Η εξασθένηση των πιέσεων από τις τιμές της ενέργειας και λοιπά αυξημένα κόστη σε συνδυασμό με τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ΕΚΤ, να φέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% έως το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

"Πιο γόνιμη φέτος η οικονομία"

Από την πλευρά του πάντως το υψηλόβαθμό στέλεχος της Pimco προέβλεψε ότι φέτος η οικονομία θα είναι πιο γόνιμη σε όλα τα επίπεδα. Συντάχθηκε με την εκτίμηση της ΕΚΤ ότι ο πληθωρισμός που έφτασε σε ιστορικά υψηλά 15ετίας στην Αμερική αλλά και στην Ευρωζώνη θα συρρικνωθεί αισθητά το προσεχές διάστημα κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών στην ενέργεια.

"Τον τελευταίο χρόνο ο πληθωρισμός εμφάνισε σημάδια σημαντικής αύξησης, επηρεασμένος και από την πανδημία που ενίσχυσε τη ζήτηση σε πολλές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και έφτασε σε υψηλά επίπεδα 15ετίας στην Αμερική ή και στην Ευρωζώνη. Το να φτάσουμε από το 8% στο 4% είναι πιο εύκολο, αλλά το να φτάσουμε από το 4% στο 2% είναι πολύ πιο δύσκολο", είπε ο Gordon Harding. Εκτίμησε ωστόσο ότι ο πληθωρισμός θα κατέλθει περίπου στο 3%, κοντά δηλαδή στον στόχο των κεντρικών τραπεζών, αλλά όχι σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό.

"Δεν έχουμε δει το πλήρες μέγεθος της επίδρασης στην οικονομία"

Για την Ευρωζώνη ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει ύφεση αλλά εκτίμησε ότι μπορεί να εμφανιστεί πίεση στην οικονομία κατά τη διάρκεια της χρονιάς. "Κάτι τέτοιο ακούγεται λίγο πεσιμιστικό τη στιγμή που βλέπουμε το επίπεδο επενδύσεων να αναβαθμίζεται και τον πληθωρισμό να συρρικνώνεται, ενώ οι τράπεζες βλέπουν ένα θετικό μακροπεριβάλλον για τα ομόλογα", σημείωσε σχετικά.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν έχουμε δει τη συνολική επίδραση του πληθωρισμού στην οικονομία. "Διότι όταν έχουμε σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού, κάτι τέτοιο εύλογα θα έχει επίδραση στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Ο λόγος είναι διότι από εκεί που κάποιος δανειζόταν με 5% πλέον δανείζεται με 8%, 9% ακόμα και με μεγαλύτερο επιτόκιο".

Συμπλήρωσε ότι σε κάθε περίπτωση η ύφεση δεν θα είναι πολύ έντονη, διότι αν και απαιτεί αρκετό χρόνο για να μειωθεί ο πληθωρισμός από το 4% στο 2% θα υπάρξει αύξηση της ανεργίας προκειμένου για να περιοριστεί το ύψος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο εκτίμησε ότι θα δούμε την ανεργία στο σύνολο των κρατών μελών να αυξάνεται μεσοσταθμικά κατά περίπου 1,5%.

Κοντόπουλος: Συνολική αύξηση επιδόσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά 35,1%

Θετικές εκτιμήσεις για το τοπίο της Χρηματιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα έκανε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια εκδήλωση. Επικαλούμενος τις εκτιμήσεις των αναλυτών και συγκεκριμένα της Pantelakis Securities, της Axia Ventures, της Piraeus Securities και της Eurobank Equities ανέφερε ότι έως και τις 16 Φεβρουαρίου το ελληνικό χρηματιστήριο είχε αύξηση του δείκτη κατά 17,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο διάστημα από 16 Φεβρουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 έκανε λόγο για αύξηση 15,2%. Αναφορικά με την συνολική εκτίμηση που έκανε για το 2023 σε επίπεδο επιδόσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφέρθηκε σε αύξηση κατά 35,1%.