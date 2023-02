Με την πρόεδρο της Μολδαβίας συναντήθηκε ο Τζο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τη Μολδαβή ομόλογό του Μάγια Σάντου για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Πολωνίας.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.



My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv