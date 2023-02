Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ: 14:42

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο Κίεβο τη Δευτέρα το πρωί, σε μια επίσκεψη-έκπληξη λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούσαν την ώρα που Ζελένσκι και Μπάιντεν βρίσκονταν στο εσωτερικό του καθεδρικού ναού του Αγίου Μιχαήλ, σε πλατεία του ιστορικού κέντρου του Κιέβου όπου εκτίθενται καμένα ρωσικά τανκς.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke

Η επίσκεψη έρχεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στη γειτονική της Ουκρανίας Πολωνία, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα.

Ήδη από νωρίτερα υπήρχε φημολογία ότι κάποιος σημαντικός ξένος επισκέπτης είχε φθάσει στην ουκρανική πρωτεύουσα και τελικώς η Ουκρανή πολιτικός Λέσια Βασιλένκο επιβεβαίωσε μέσω Twitter ότι πρόκειται για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Yes, confirmed @POTUS in #Kyiv. Welcome Mr President! Looking forward to the announcements following the air raid sirens experience