Τουρκία: Ο Μπλίνκεν ανακοίνωσε τη χορήγηση επιπρόσθετης βοήθειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων για τους σεισμοπαθείς

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε σήμερα στην Τουρκία τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων επιπρόσθετης βοήθειας προς τους πληγέντες από τον σεισμό που προκάλεσε σχεδόν 45.000 θανάτους στη χώρα και τη γειτονική Συρία.

Ο Μπλίνκεν, που μετέβη στην Τουρκία για να δείξει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, έφθασε από το Μόναχο της Γερμανίας, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Είναι από αυτήν τη βάση, όπου σταθμεύουν κάπου 1.500 Αμερικανοί στρατιώτες, που διοχετεύεται ένα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως της αμερικανικής, προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό των 7,8 βαθμών της 6ης Φεβρουαρίου.

Είναι επίσης εκεί απ΄όπου ο Άντονι Μπλίνκεν απογειώθηκε για να πετάξει με ελικόπτερο πάνω από την πληγείσα επαρχία Χατάι (νοτιοανατολικά).

Ο σεισμός είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη σύγχρονη Τουρκία και έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 40.689 νεκρούς μόνο σε μία χώρα.

"Όταν βλέπουμε την έκταση των ζημιών, τον αριθμό των κτιρίων, τον αριθμό των διαμερισμάτων, τον αριθμό των κατοικιών που καταστράφηκαν, θα χρειαστεί μια τεράστια προσπάθεια για την ανοικοδόμηση και εμείς δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή", δήλωσε ο Μπλίνκεν.

"Προσθέτουμε 100 εκατομμύρια δολάρια για να έλθουν και να βοηθήσουν εκείνους που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη", είπε.

