Ουκρανία: To BBC αποκαλύπτει ποιοι πολεμούν στη "Λεγεώνα των ξένων" τους Ρώσους

Ο αριθμός των εθελοντών από δεκάδες χώρες που αποφάσισαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου υπολογίζεται ότι έφτασε τις 20.000.

Από αυτούς τουλάχιστον 3.000 είναι Βρετανοί που, όπως λένε οι ίδιοι, είχαν την τιμή να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενοι την ελευθερία μιας χώρας πολύ μακριά από τη δική τους.

Το BBC παρουσιάζει τη δράση των Βρετανών σε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο λέγονται σκληρές αλήθειες για τη φρίκη του πολέμου.

Ορισμένοι από τους Βρετανούς εθελοντές είχαν προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία, άλλοι δεν είχαν καμία. Για όλους, το βασικότερο ήταν ότι εμπνέονταν, όπως λένε, από την ιδέα ότι θα έκαναν το σωστό, θα έκαναν τη διαφορά και θα πολεμούσαν με την πλευρά του καλού, ενώ οι φίλοι και οι οικογένειές τους, τους έλεγαν ότι ήταν τρελοί.

Our new documentary #BritsInBattle is now out on @BBCiPlayer



A insight to life on Ukraine’s frontlines through the eyes of British fighters 🇬🇧🇺🇦



Edited by 🎥 @NiallCamNI https://t.co/fZGMpVRapP